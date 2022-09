Teplárny návrat k uhlí neplánují, investice do kotlů se jim nevyplatí

Teplárenská společnost Sateza, dodávající teplo v Šumperku a Jeseníku, tento krok vlády považuje za zbytečný.

„Už před lety jsme odešli zcela od tuhých paliv a teď se k tomu máme vracet? Je to nereálné,“ říká šéf Satezy Roman Macek.

Podle něho to ani není možné: „I kdybychom chtěli investovat do kotlů na uhlí, tak je nikde neseženeme, protože kotle o výkonu 1 až 5 MW jednoduše nikdo nevyrábí.“

Doplnil, že pro firmu by byla taková investice příliš vysoká s ohledem na její využití. „Za dva, za tři roky se situace může vrátit do normálu a uhelné kotelny nám budou na nic. Aby se takové kotelny vyplatily, potřebujeme aspoň deset let provozu, což nám nikdo nezaručí,“ řekl Macek.

Velmi obtížný je i přechod na topné oleje. „Jsou potřeba speciální hořáky, speciální nádrže. Navíc takové hořáky na trhu taky nejsou, protože vývoj směřoval jinam,“ sdělil ředitel Satezy.

Podobně vidí situaci ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. „Jakákoli změna by byla vzhledem ke složité a nákladné investici běh na hodně dlouhou trať. Navíc by šlo o investici z pohledu návratnosti velmi riskantní,“ poznamenal.

Podle něho není možné držet dlouhodobě v provozuschopném stavu záložní zdroj, protože je to velmi nákladné. „Pro nás není jiná možnost než zastropovat ceny z úrovně státu a umožnit kotelnám dál topit plynem.“

Uhlí je utopie

Podobně to je v Zábřehu, kde už jsou kotelny centrálního vytápění rovněž jen na zemní plyn. „Je to utopie vybudovat znovu kotelnu na uhlí,“ poznamenal starosta Zábřehu František John.

Připomenul, že ve městě jedna velká kotelna, která může použít uhlí, existuje. „Je to kotelna v jedné z našich základních škol, která ještě nebyla zlikvidována a je schopná provozu. Otázka je, zda se ale podaří sehnat uhlí, protože s tím je stále víc problémů,“ doplnil John.

Návrat k uhlí považuje za nereálný také starosta Mohelnice Pavel Kuba. „Nebudeme investovat do něčeho, co nemá budoucnost a co poškozuje životní prostředí. Tohle není o tom, že někdo kývne a všude se rázem začne topit uhlím,“ shrnul Kuba.

Využít pro centrální vytápění a výrobu teplé vody jiné zdroje než zemní plyn mohou jen v Olomouci nebo Přerově.

„V rámci skupiny Veolia Energie rozhodnutí vítáme, umožní nám v některých lokalitách včetně Olomouckého kraje snížit závislost na jednom palivu a pomůže tak řešit složitou energetickou situaci. V případě Olomouce bude možné použít místo zemního plynu těžký topný olej,“ sdělila mluvčí společnosti Veolia Marcela Dvořáková.

Společnost Teplo Přerov, rozvádějící centrální teplo po městě, podle předsedy představenstva Petra Vrány odebírá od firmy, která už delší dobu pracuje na změně, aby nebyla závislá na plynu.

„Budou instalovat multipalivový kotel, který bude spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva (paliva vyrobená z jiného než nebezpečného odpadu určená k energetickému využití - pozn. red.). Myslím, že už část zimy je z tohoto pohledu reálná,“ řekl Vrána.