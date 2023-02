Sedm milionů za synagogu je pro Prostějov příliš, památka bude dál chátrat

Před pěti lety ji kupovali za 400 tisíc korun, po Prostějovu teď požadují 6,8 milionu. Město však manželům za synagogu v Demelově ulici nabídlo maximálně původní cenu. Jsou patrně jedinými soukromými majiteli u nás vlastnícími synagogu.

„V současné době je stavba v havarijním stavu. Poškození velkého rozsahu vykazují její obvodové zdi, svislé konstrukce, omítky, krov, střešní krytina a klempířské prvky,“ uvádí prostějovský magistrát.

„Požadovaná cena je naprosto přemrštěná vzhledem k tomu, v jakém stavu se památka nachází. Ale myslím si, že se jedná o stavbu, která má velkou kulturní hodnotu a kterou by město mohlo využít,“ míní opoziční zastupitel Martin Hájek (Na rovinu!).

Podle něj by se město mělo snažit o odkup a rekonstrukci „Nabízených čtyři sta tisíc je také málo. I vlastníci museli něco investovat. Město by mělo dál jednat, zamyslet se, jak by mohlo památku využít a zkusit prověřit možnost dotací,“ řekl Hájek a sám navrhl, že by v synagoze mohla vzniknout expozice o židovské historii.

Synagoga byla jako jedna z mála postavena v empírovém stylu

Podle opozičního zastupitele Pavla Dopity za SPD je prostějovská synagoga jednou ze čtyř synagog v republice, kterou jsou postavené v empírovém stylu.

„Teď je ale objekt podmáčený, má poničenou střechu. Statická opatření by vyšla minimálně na sedm milionů, nutné opravy pak na další miliony. Měli bychom se zaměřit na jiné památky, které by šly turisticky využít. Třeba prostějovský zámek,“ dumal Dopita.

Není však vyloučeno, že se Prostějov k synagoze znovu vrátí. „Jednání je možné otevřít kdykoli, nepotřebujeme na to žádné usnesení. Záležitost probereme v radě,“ sdělil v krátkosti primátor Prostějova František Jura (ANO).

Poslední náboženský obřad se v synagoze konal v roce 1939. V roce 1942 byla nacisty uzavřena, vnitřní vybavení bylo zdemolováno a budova sloužila jako skladiště. V roce 1951 Židovská obec prodala budovu pravoslavné církvi.

V roce 1966 přestala být synagoga využívána k náboženským účelům, obřady pravoslavná církev obnovila v roce 2001 a snažila se provést základní opravy. Kvůli úbytku věřících a vysokým nákladů na opravu však církev budovu prodala.