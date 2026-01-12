Pochod je inspirován legendárním skečem létající cirkus britské komediální skupiny Monty Python z roku 1970. „Byl to takový spontánní nápad po vzoru Brna, kde to u nás vlastně začalo. Stejně jako my se nezávisle na sobě inspirovala i další města,“ řekla organizátorka olomouckého pochodu Karolína Hrbková.
Tradice švihlých pochodů vznikla v Česku v Brně už v roce 2012 a postupně se šíří. Letos se lidé, často svátečně oblečení a vybavení deštníky, klobouky a kufříky, tímto způsobem prošli třeba také v Jihlavě nebo ve Zlíně. „Přidružilo se k tomu pár lidí, kteří si řekli, že to budou pořádat i jinde než v Brně, a evidentně se to uchytilo,“ těší Hrbkovou.
Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty Python. Účastnící chtějí upozornit, že i recese může mít vzkaz. V olomouckých ulicích se letos švihle prošlo přes tři sta lidí.
Švihlým krokem, ale sebou nešvihnout. Olomoucí prošli fanoušci Monty Pythonů
„Účast je za všechny tři ročníky podobná, letos možná byla o něco vyšší než v předchozích letech,“ uvedla Hrbková.