Švihlá chůze je recese i hold absurdnímu humoru. V Olomouci se šlo už třetí rok

Netradiční pohled se naskytl v neděli odpoledne obyvatelům a návštěvníkům Olomouce v centru města, kudy prošla skupina lidí rozličnými nezvyklými pohyby. Šlo totiž o recesistický pochod švihlé chůze, k jejímuž mezinárodnímu dni se olomoučtí účastníci oslavně připojili. Letos se v krajském městě konal třetí ročník akce.

Pochod je inspirován legendárním skečem létající cirkus britské komediální skupiny Monty Python z roku 1970. „Byl to takový spontánní nápad po vzoru Brna, kde to u nás vlastně začalo. Stejně jako my se nezávisle na sobě inspirovala i další města,“ řekla organizátorka olomouckého pochodu Karolína Hrbková.

Tradice švihlých pochodů vznikla v Česku v Brně už v roce 2012 a postupně se šíří. Letos se lidé, často svátečně oblečení a vybavení deštníky, klobouky a kufříky, tímto způsobem prošli třeba také v Jihlavě nebo ve Zlíně. „Přidružilo se k tomu pár lidí, kteří si řekli, že to budou pořádat i jinde než v Brně, a evidentně se to uchytilo,“ těší Hrbkovou.

Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty Python. Účastnící chtějí upozornit, že i recese může mít vzkaz. V olomouckých ulicích se letos švihle prošlo přes tři sta lidí.

„Účast je za všechny tři ročníky podobná, letos možná byla o něco vyšší než v předchozích letech,“ uvedla Hrbková.

