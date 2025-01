U nás čekejte jen explozi zábavy, říkají svíčkaři z Olomouce

Místo klidu a zároveň plné inspirace vytvořili Roman Zavadil a Sarah Mária Verníčková v olomoucké svíčkárně SoyCa. V tamní veřejné dílně umožňují návštěvníkům vyzkoušet si práci s voskem a vyrobit si jedinečné svíčky i další produkty.

V nenápadném rodinném podniku v Kaštanové ulici ukazují dětem i dospělým, že každý může tvořit, stačí mít jen dostatek představivosti.

Podnik společně otevřel mladý pár před pandemií, takže jej záhy museli znovu zavřít, nejvíce návštěvníků tak přivítali až během letošního roku.

Dílnu lemují police s připraveným materiálem a základní bílé svíčky v různých velikostech i tvarech. Z těch zákazníci vybírají dle libosti, poté je zdobí a dotvářejí podle vlastního vkusu.

„Každý zaplatí za svíčku, za nádobu na koupelovou sůl či mýdlo podle velikosti. Všechno ostatní už má k dispozici podle potřeby a neplatí nic navíc. Výjimku tvoří jen malá část doplňkového materiálu, třeba potisky na svíčky, návštěvníky ale upozorňujeme, kde co najdou, takže předem vědí, z čeho mohou vybírat,“ popisuje zakladatel svíčkárny a přidružené kavárny s prodejnou autorského a rukodělného zboží Roman Zavadil.

Malé, velké i voňavé

V dílně mohou lidé vybírat z široké nabídky výrobků, od malých svíček v ořechové skořápce, které pořídí už za dvacetikorunu, až po velké svíce za několik stovek korun.

Velkou oblibu si získaly i sójové svíčky, které si lze odlít do různých dekorativních skleniček. Ocení to zejména milovníci provoněného interiéru, protože hoří zhruba o polovinu déle než svíčky z parafínu a při smíchání s esenciálními oleji také voní.

„Pokud si lidé přinesou zpět nádobu na doplnění, dáváme jim slevu, snažíme se tím podporovat i šetrnější přístup k životnímu prostředí,“ dodává Zavadil.

Ve všední dny do svíčkárny míří hlavně školky a školy, autoři konceptu nabízejí vyhrazený čas taky pro tvořivé kroužky nebo zájmové spolky. Dveře ale otevírají pro všechny tvořivé duše.

„Rodiny s dětmi a skupinky po čtyřech či pěti lidech se nemusí objednávat vůbec, v dílně máme dostatek prostoru a více stanovišť, takže si mohou všechno vyzkoušet a osahat a přitom se vzájemně nijak neruší,“ zmiňuje Verníčková a dodává, že zájemci v dílně stráví tolik času, kolik potřebují.

Nebezpečí nehrozí

Pro veřejnost je dílna otevřená ve čtvrtky a pátky od 15 do 19 hodin, o sobotách a nedělích pak od 10 do 18 hodin. Přijít může kdokoliv.

„Nejvíc k nám chodí rodiny s dětmi, navštěvují nás ale i skupinky seniorek a seniorů, připravujeme i program pro teambuildingy. Kdo přijde jednou, má to jako zážitek, kdo chodí třeba už víckrát, nebo dokonce pravidelně, postupně se zdokonaluje a tvoří to, co ho baví a zajímá. Podařilo se nám vytvořit skvělou komunitu, díky lidem, kteří k nám chodí máme v dílně vždycky skvělou atmosféru. Nejvíc nás naplňuje, když si začnou mezi sebou vyměňovat rady a tipy, nebo i nám přijdou poradit, co by se jim třeba líbilo a chtěli by si u nás vyzkoušet,“ říká s úsměvem Verníčková.

Návštěvníci podle provozovatelů oceňují především svobodu, kterou v tvorbě mají. „Před Vánoci si lidé nejvíce vybírají mezi svíčkami, některé tvary a velikosti ani nestačíme doplňovat. V létě zase volí mýdla a koupelové soli, takže je jejich výběr závislý i na sezoně. Hlavně děti pokaždé už při výrobě přemýšlí, pro koho bude dárek určený, koho potěší jaká barva a kam si třeba svíčku doma umístí,“ dodává Verníčková.

Při výrobě se návštěvníci nemusí bát, že by si kromě výrobku odnesli třeba nějaké nepříjemné poranění.

„Práce s profesionálním vybavením má hlavní výhodu v tom, že je bezpečná. Stane se třeba, že si děti nedají pozor a strčí prst do vosku při namáčení, je to ale stejné, jako když se člověk doma dotkne rozehřátého vosku ze svíčky. Maximálně ucukne, protože se lekne, popáleniny ale nehrozí,“ uklidňuje Zavadil.

Nebezpečí si naopak podle zkušeností majitelů svíčkárny často neuvědomují nezkušení domácí kutilové nebo ti, co se rozhodnou ruční výrobu jen vyzkoušet.

„Setkáváme se s tím, že lidem zůstane doma třeba zbytek z nějaké méně kvalitní svíčky, tak se rozhodnou vosk ještě rozehřát doma na sporáku. Dají ho přímo do hrnce a vůbec si neuvědomují, že se materiál zahřívá rychle a nerovnoměrně. Může jim pak i explodovat,“ upozornil majitel svíčkárny.

Kromě bezpečnosti do provozovny zájemce o rukodělné výrobky láká velký výběr materiálů a také kavárna s výběrovou kávou. Ocení ji zejména rodiče, protože si mohou vychutnat šálek horkého nápoje, zatímco jejich potomci v dílně popustí uzdu vlastní fantazie.

„Zájem stále roste, takže vymýšlíme pořád nové a nové věci. Stanoviště obměňujeme, aby u nás lidé pokaždé našli něco nového. Ti, kteří k nám chodí i několikrát do roka, si pak mohou vyzkoušet hned několik způsobů dekorování svíček,“ nastiňuje Zavadil.

V posledních měsících před Vánoci patřila k oblíbeným například technika krakelování.

„Je to jediná věc, s čím návštěvníkům musíme pomoci, protože vyžaduje přesnou teplotu a trochu zručnosti. Princip je jednoduchý, stačí pro svíčku vybrat barvu a nejdříve ji ponořit do barevného vosku. Když vrstva ztuhne, ponoří se potom ještě do další lázně, po vytažení se na povrchu začnou postupně objevovat vzory. Kromě toho, že je to zajímavý dekor, tak je i samotný proces působivý, působí skoro jako kouzlo. Návštěvníky velmi baví. Uvidíme, co pro ně vymyslíme příště,“ uzavírají s úsměvem vyhlídky na příští rok.