Na zahradě hospice chtějí rozárium či pramen, zatím ale chybí peníze i povolení

Zahrada hospice je umístěná ve svahu, architekt ji tak musí přizpůsobit potřebám lidí, kteří zde žijí a často mají problémy s pohyblivostí. Její stavba ale přijde na řadu až po dokončení rekonstrukce budovy.

„První etapou rekonstrukce zahrady bude terasa, která bude nejen esteticky hezká, ale také technologicky zajímavá,“ přiblížil proces stavby autor krajinářského řešení Petr Mičola.

Druhou etapu pak tvoří rozárium nebo také růžová zahrada, která odděluje terasu od zbytku rozlehlé zahrady. Právě tyto dvě části mají nejvyšší prioritu a měly by být podle Mičoly hotové jako první. Zároveň by měly být přístupné všem obyvatelům hospice, a to i těm na lůžku.

„Chceme, aby to v rozáriu krásně kvetlo a vonělo, aby působilo až rajsky,“ svěřil se s přáním realizačního týmu Mičola.

Společná posezení, pramen i stezka pro děti

Zbytek zahrady poskytne dostatek soukromí, ale také společných posezení pro větší skupiny lidí.

„Největší zajímavostí je pramen, který místem protéká až z chrámu, a má tak symbolický charakter. Bude vytékat ze zdi v dolní části zahrady,“ nastínil autor krajinářského řešení.

Při návrhu zahrady architekti nezapomněli ani na děti, pro které připravili stezku, jež povede až na nejnižší místo zahrady, kde bude čekat malé překvapení.

Nápad na rekonstrukci zahrady u hospice vzešel z osobní zkušenosti Věry Zukalové. Během své onkologické léčby vyhledávala přírodu a po každé chemoterapii jí pomáhalo trávit čas v lese. Hospic znala už dříve, ale až po léčbě si uvědomila, že lidé v něm tuto možnost nemají. Rozhodla se to tedy změnit.

„Cílem projektu je, aby lidé měli na sklonku života přístup do přírody a ke stromům. Je totiž obecně známo, že les léčí,“ vysvětlila předsedkyně spolku Dobré místo pro život Věra Zukalová s tím, že cílem je vytvořit pro obyvatele hospice oázu klidu.

Zatím mají jen zlomek potřebné částky

Projekt zatím brzdí především nedostatek financí, z potřebných 30 milionů je vybráno teprve 4,3 milionu. Kromě toho realizační tým čeká i na stavební povolení, které by podle Zukalové mělo být k dispozici přibližně za rok.

„Dále spolupracujeme s městem Olomouc na pozici zastávek hromadné dopravy a celkovém dopadu na veřejný prostor,“ doplnil autor architektonického řešení Miroslav Pospíšil.

V rámci propagace vznikl web otevremezahradu.cz, jenž je propojený s transparentním účtem, na který mohou zájemci přispívat. Také bylo natočeno video, na němž se podílely dvě místní kapely.

Do vybírání peněz na rekonstrukci zahrady se ve velké míře zapojila například blízká Velká Bystřice či Hlubočky, přispívají ale i jednotlivci. Oblíbené je využití QR kódu, například může oslavenec své přátele místo o dárky poprosit o příspěvek na stavbu zahrady.