Tak se chová pravý papaláš, reagoval Jurečka na náměstkovy nadávky strážníkům

Takhle se chová pravý papaláš. Členství v hnutí ANO, ani politická funkce a známosti ale fakt nikoho nestaví nad zákon a neopravňují ho chovat se takto ke slušným strážníkům, kteří dělají svoji práci. Pan Binder z hnutí ANO si evidentně myslí něco jiného a s takovým přístupem by měl rezignovat.



"Mě to nezajímá, taková buzerace, kterou vy předvádíte. Zavolejte mi pana ředitele Skalického, včera jsem s ním byl na fotbale, vedle něho jsem seděl. Já jsem zastupitel města Olomouce a mě už to nezajímá, tahle buzerace, kterou děláte řidičům města Olomouce za takové píč...y," - takto nechutně křičí na strážníky, když ho přistihnou, jak po tramvajovém pásu předjíždí kolonu.