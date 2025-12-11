„Příběhů s dobrým koncem má naše městská policie na kontě víc. Je to tím, že často bývají na místě ještě dřív než záchranka. Nejen tento čin je důkazem, že kvalitní výcvik, nasazení a lidskost přinášejí konkrétní výsledky i v podobě záchrany života,“ vyzdvihl starosta Šumperku Miroslav Adámek (ANO).
Hlídka vyjížděla 2. března odpoledne na náměstí Jana Zajíce, kde ležel bez známek života starší muž. „Zjistili jsme, že došlo k zástavě a okamžitě zahájili masáž srdce. Zkusili jsme i defibrilátor, ale ten ukázal, že výboj by byl neúčinný, takže se nedal použít,“ popsal Švestka.
Dvojice poté pokračovala v resuscitaci až do příjezdu záchranky. „Poté, co přijela lékařka, se muže podařilo oživit a do sanitky se dostal už s obnovenými životními funkcemi,“ vylíčil Švestka.
Jeho kolegyně vyzdvihla kvalitní zdravotnické školení, jež všichni strážníci absolvují. „Každý krok je pak pro nás naprosto samozřejmý,“ podotkla.
Oba nynější ocenění potěšilo. „Zachránit lidský život je samo o sobě největší odměna, ale z ocenění mám samozřejmě velkou radost,“ sdělil Švestka, který pracuje u městské policie už třicet let.
Šéf strážníků Martin Pelnář uvedl, že v týmu strážníků je i špičkově vyškolená zdravotní sestra, která zajišťuje právě zmíněné školení.
„Na počátku byla vize, aby naši strážníci byli vycvičeni pro jakoukoli situaci. Získali jsme nadstandardní vybavení a všichni strážníci jsou pravidelně školeni v záchraně života. Časový faktor je v takových případech rozhodující. Proto je třeba neváhat a okamžitě reagovat. Jsem rád, že umíme poskytnout erudovanou pomoc,“ shrnul Pelnář.