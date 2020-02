Klasika Viva slaví dvacetiny. První byla i detektivní práce, říká pořadatel

Jak vznikl nápad uspořádat cyklus klasické hudby?

Začalo to velice prozaicky. Kolem roku 2000 jsem jako violista absolvoval Akademii múzických umění a hledal jsem příležitost, kde bych si i já mohl zakoncertovat. Jednou z možností bylo vrátit se do Šumperku. Tehdy jsem se domluvil s panem starostou Krillem, protože jsem sem ještě jako student jezdil hrát na svatební obřady. Uspořádal jsem koncert v obřadní síni radnice a po něm jsme se pak bavili s lidmi, kteří přišli. Sondoval jsem, jak je to s pravidelným koncertováním v Šumperku v rámci klasické hudby.

Co jste zjistil?

Ukázalo se, že pravidelně se ve městě delší dobu nic nekonalo, šlo spíše o nahodilé akce. Dostal jsem chuť to změnit. Přišlo mi, že město, které má divadlo, by mělo mít i profesionální nabídku koncertů.

Vzpomenete si na první ročník?

Tenkrát jsem to nazval Hudba na radnici, protože jsme všech šest koncertů uspořádali v obřadní síni radnice. Začátky byly hodně amatérské. Bylo potřeba zajistit propagaci, sehnat sponzory, byla to i trochu detektivní práce. Po několika letech jsme se domluvili s Domem kultury na spolupráci, zajistili nám propagaci, my pak zbytek od zajištění sponzorů po dramaturgii. Poté jsme postupně rozšiřovali počet míst, kde se koncerty pořádaly, a tak se název cyklu koncertů změnil na Šumperskou klasiku, aby se v roce 2004 ustálil na Klasika Viva.

Později v roce 2008 jste začali pořádat koncerty také v Jeseníku…

Říkal jsem si, že když už se podaří přivést sem někoho známého, je škoda, aby to bylo jen o jednom koncertu.

Koho jste už přivezl?

Snažím se udržet linku vystupujících na opravdu maximální úrovni. Vystupovali tady třeba Pavel Šporcl, Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Jaroslav Svěcený anebo Štefan Margita, a také zahraniční hvězdy. Nejde ale jen o umělce, kteří vystupují na předních světových scénách a vyprodávají velké haly či koncertní sály, ale také o další skvělé muzikanty a zpěváky. Dáváme šanci i začínajícím mladým umělcům, kteří svou cestu k posluchačům teprve hledají.

Co připravujete na letošní dvacátý ročník?

Nebudou to jenom hvězdy. Vrcholem jara bude koncert šumperských Motýlů s Musica Bohemica, což je komorní soubor proslulý originálním pojetím lidové hudby. Soubor Motýli je pak fenoménem na poli dětského sborového zpěvu. Tahákem jarní části bude jistě brilantní houslista Ivan Ženatý s neméně skvělým klavíristou Martinem Kasíkem. Podzimní část cyklu pak ještě připravujeme.