Česká policistka zachránila v Alpách horolezce. Jeden spadl do průrvy, další uvázl v ledu

15:44

Policistka Radka Štýbnarová z dopravního inspektorátu Šumperk se věnuje horolezectví už dvacet let. V březnu během výstupu na čtyřtisícovou horu Allainhorn ve Švýcarsku zažila dramatickou situaci, při níž vyrazila na pomoc třem horolezcům, kteří se dostali do velkých problémů a dva z nich se ocitli v přímém ohrožení života. Nyní za to převzala ocenění.