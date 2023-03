Pro improvizaci není při krizi prostor, říká nový šéf šumperských strážníků

Jak přechod k další uniformě vnímáte?

Jsou mi zkrátka souzeny. Po škole jsem sloužil jako profesionální důstojník, poté jsem pracoval ve Vězeňské službě, byť jako civilista. Pak zastával manažerské posty ve vedení zdravotnických zařízení, následně ve výrobní firmě. Mezitím jsem se zapojil do aktivních záloh armády a teď jsem znovu oblékl uniformu, tentokrát městské policie. Takže budu uživatelem hned dvou. Této a armádní jako velitel pěší roty aktivních záloh.

Co bylo impulzem k přihlášení do konkurzu na velitele strážníků?

Od roku 1994 jsem žil a pracoval v Šumperku. Vždycky jsem se považoval za místního, byť pocházím z Loučné nad Desnou a taky jsem se tam před lety vrátil. V posledních letech jsem dojížděl do zaměstnání na velkou vzdálenost, takže když mě jeden známý upozornil, že v Šumperku hledají nového šéfa městské policie, dlouho jsem se nerozmýšlel a do výběrového řízení se přihlásil.

Vyhovuje vám tedy prostředí, v němž platí řád a pravidla?

Ano, ostatně je to lidská přirozenost. Každý má rád nějaký řád a pravidla, byť ne vždy je úplně dodržujeme, protože narušují naše komfortní zóny.

Jak vidíte městskou policii?

Vnímám ji nejvíc z doby svého působení v šumperské nemocnici. Docházelo tam k různým konfliktním situacím na centrálním příjmu, šlo o různé přestupky a výtržnosti. Vždycky jsme věděli, že když zavoláme městskou policii, bude na místě včas a efektivně pomůže vše řešit. Měli jsme jistotu rychlého a profesionálního zásahu. Některé strážníky znám od té doby osobně. Mám tedy k šumperské městské policii a všem strážníkům ten nejlepší vztah.

Nyní pronikáte do vedení a běžného života této organizace. Překvapuje vás něco na tom, jak funguje? Případně díváte se teď na něco jinak?

Objevují se třeba názory, že strážníci nejsou v ulicích příliš vidět nebo že tráví hodně času na kávě na benzinkách. Já si večer monitoruji, jak služba proběhla, také s kolegy mluvím, a nezaznamenal jsem, že by někdo nevykonával službu dle standardu. Nově nyní využíváme software MP manažer určený pro výkon služby. Jde o intuitivní, jednoduchou, ale velmi účelnou záležitost. Je tam vše o pohybu hlídky a její činnosti, dále evidence událostí či doba přestávek. A musím říct, že nemám od svého nástupu do funkce jediný poznatek, že by někdo nevykonával službu řádně a poctivě.

Městská policie se potýká s podstavem, jak to řešíte?

Tabulkově máme třicet míst. Když jsem nastupoval, byla dvě neobsazená po odchodech do důchodu a dva kolegové byli dlouhodobě nemocní, takže to bylo velmi složité. Teď už naštěstí nastoupila nová kolegyně a jeden nemocný kolega se vrátil do služby. Vypsali jsme další výběrové řízení na druhé volné místo a pomáháme si i tak, že do služeb nastupuji já s mým zástupcem, byť v omezeném režimu.

Dá se personální problematika řešit ještě i jinak?

Chystáme stáž pro studenty bezpečnostních oborů z širokého okolí. Chceme to pojmout tak, že bychom byli i školícím partnerem pro školy a stážisty. Mohli bychom tak získat nové strážníky.

Jak je na tom Šumperk z pohledu bezpečnosti a čeho se týkají vaše první kroky?

Tvoříme si mapu, abychom zjistili, kde dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku. Vyžaduji precizní administraci splněných úkolů, je to velmi důležité. Chceme též zavést bezhotovostní placení pokut přímo v terénu a zabýváme se i možnostmi elektronického střežení městských objektů. Rovněž řešíme takzvaná SOS tlačítka pro zaměstnance městského úřadu na odborech, kde může docházet k nárůstu negativního chování klientů. A od února stoprocentně využíváme osobní služební kamery. Pokud dojde k nějaké vyhrocenější situaci, chceme mít k dispozici kamerový záznam. Další možné změny ještě budu vyhodnocovat.

Jste i velitelem roty aktivních záloh, může vám to pomoci ve vaší nové práci?

Městská policie musí při střežení a hlídkové činnosti zachovávat podobné standardy jako armáda, protože jde o ozbrojené složky. V armádě používáme obdobné operační postupy a normy, byť modifikované. Dá se najít řada paralel.

Městská policie se v Česku dostává i k řešení mimořádných situací, jakou může být třeba útok ve škole, na úřadě a podobně. Jak se na tohle chystáte?

Musíme být připraveni na každou mimořádnou situaci, ať už živelní pohromu, ekologickou havárii, napadení školy a podobně. Rád bych vytipoval objekty, které pro nás mohou být rizikové, abychom o nich měli maximum informací a mohli připravit adekvátní zásahový plán. Nechci se setkat s tím, co se bohužel někdy stává, že dojde k mimořádné situaci a zasahující o místě nic neví, například neznají možnosti parkování zásahového vozu či jak se dostat dovnitř, protože nemají znalosti ani zásahový plán.

Budete tedy podobné scénáře častěji cvičit?

To bych chtěl, aby to byla automatika. Lidé musí být na mimořádné situace připraveni technicky, výcvikem i mentálně. Každá taková situace chce nadrilované postupy, aby se vše zautomatizovalo. Se záchrannou službou plánujeme už teď školení první pomoci, abychom bez problémů zvládali zdravotní rizika. To je též třeba pořád cvičit. Strážníci budou také víc chodit na odbory městského úřadu, kde hrozí konflikty s některými klienty, bohužel agresivity ve společnosti neubývá. Je to takzvaná demonstrace přítomnosti. Říkáme tím, že jsme tady a nebudeme tolerovat žádné protiprávní chování.

Krizových událostí v poslední době přibývá, školy nevyjímaje. Počítáte tam kvůli tomu také s prevencí?

Ano. Učitelé i děti by měli vědět, jak se v určitých situacích chovat. Když budou všichni obeznámeni s tím, co mají dělat, řeší se i velmi nebezpečná situace snáze. Pro improvizaci není při krizi prostor.