Půl školy v Šumperku už se opět učí z domu, koronavirus měli žáci i učitelé

Hygiena doporučila vedení školy uzavřít první stupeň, takže doma jsou od středy stovky dětí z jedenácti tříd od prvního do pátého ročníku.

„Mladší dcera si na školu ani pořádně nestihla zvyknout. A sotva nastoupila do druhé, je to tady znovu. Pokud by to mělo trvat tak dlouho jako na jaře, bude to hodně těžké,“ uvědomuje si Valoušek.

Ví, jak náročné je pracovat z domu, kde pobíhají dvě malé děti. Jeho zaměstnavatel totiž od poloviny března poslal zaměstnance z kanceláří na home office. A nyní znovu.

„Práce pro firmu se musí udělat, stejně jako vzdělávat děti. Rodiče teď vlastně suplují z velké části školu. Když byly děti ve škole, nosily jeden dva úkoly, teď je jich i pět. Dlouhodobě je to neúnosné. Uzavřením tříd trpí nejen rodina, ale hlavně vzdělávání dětí. Distanční vzdělávání nemůže plnohodnotně nahradit klasickou výuku,“ přemítá Valoušek.

Podle něj narůstá dlouhodobým uzavřením školy deficit ve vzdělání. „Nevím, kdy to budou holky dohánět, protože koronavirus hned tak neskončí,“ doplnil Valoušek.

Nejhorší příznaky měla učitelka s chřipkou

Ředitel školy Hynek Pálka rozhodl o uzavření prvního stupně na základě doporučení hygieny.

„Pozitivní test mělo šest kantorů a čtyři asistenti, takže teď máme stopnutou výuku. Zatím do 25. září. Po dalších testech a celkovém vývoji uvidíme co dál,“ sdělil Pálka. Alespoň jedna dobrý zpráva zní, že nikdo z nakažených neměl těžké příznaky.

„Paradoxní je, že u jedné naší učitelka, která se cítila zdaleka nejhůř, se nepotvrdil koronavirus. Má ale těžkou chřipku,“ popisuje ředitel školy.

Pálka teď čeká, jak se situace vyvine. Pokud se objeví nákaza ve větším počtu i na druhém stupni, hrozí uzavření celé školy. Přitom ZŠ Sluneční je největší základní škola ve městě.

„Musím říct, že se nám hodily zkušenosti z jarních měsíců. Distanční výuka na prvním stupni se rozběhla plynule, bez problémů. Samozřejmě bych byl radši, kdybychom mohli vyučovat standardně, ale teď to bohužel není možné,“ řekl.

Koronavirus se v Olomouckém kraji od začátku září projevil už ve více školách. Například na Základní škole Horní Moštěnice na Přerovsku bylo kvůli pozitivnímu testu jedné z učitelek posunuto zahájení školního roku na 9. září.

Uzavřena byla rovněž Mateřská školy Kovařovicova v Olomouci či v Hrabišíně na Šumpersku. Nákaza se objevila také v Základní škole Loučná nad Desnou na Šumpersku.