Hlídka řešila zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka. Sama se prozradila

  17:20,  aktualizováno  17:20
O velké smůle může mluvit dívka, po níž policie vyhlásila celostátní pátrání a na šumperském nádraží ji nedávno naprostou shodou náhod vypátrali strážníci. V budově se totiž pohybovala zmatená žena, kvůli které na místo přijela hlídka městské policie. Následný pokus chovat se nenápadně a poté se vytratit pak dívce nevyšel.

Událost, o které v těchto dnech zpětně informovala šumperská městská policie na svém facebookovém profilu, se odehrála v první polovině ledna.

„Na linku 156 zavolal občan s obavou o zmatenou ženu na vlakovém nádraží, která odmítala komunikovat. Na místo proto vyrazila hlídka. Po příjezdu strážníci zjistili, že se jedná o pohřešovanou osobu,“ popsali zástupci městské policie.

Záhy ale začala pozornost hlídky směřovat také k mladistvé dívce, jež seděla na lavičce hned vedle. Ta se totiž chovala podezřele, když si zakrývala obličej a nakonec se pokusila nenápadně odejít. V tu chvíli ji přítomná strážnice poznala, zhruba před půl rokem ji totiž shodou náhod právě tato hlídka řešila kvůli krádeži.

Hledaný mladík se představil jménem známého, ten však byl v pátrání také

„Strážnice vyrazila za ní a situace se během vteřin vyhrotila, hledaná se rozhodla utéct. Strážnice ji doběhla, zadržela a současně vysílačkou přivolala posilovou hlídku. Kolega mezitím pohotově požádal přítomné osoby o dohled nad pohřešovanou ženou a přispěchal na pomoc. Společně se jim pak podařilo vzpurnou osobu zpacifikovat,“ popsali zástupci městské policie.

Následně dorazila Policie ČR, která si dívku převzala. Proč byla v pátrání, policisté neuvedli. „Jelikož se jednalo o pohřešovanou mladistvou, nebudeme se k situaci vyjadřovat,“ reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí Aneta Przepiorová.

