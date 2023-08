Muž s pěti promile ani nedokázal stát, záchytka ho zprvu odmítala přijmout

První situace odstartovala oznámením o opilých lidech na dětském hřišti. Vyslaná hlídka skutečně na místě našla dva muže, z nichž jeden byl v bezvládném stavu a navíc pomočený.

„Strážníci se pokoušeli zjistit jeho totožnost, ale on s nimi příliš nekomunikoval, protože v tu chvíli zřejmě jeho opilost dosahovala vrcholu. Nakonec ho proto předvedli na Policii ČR, kde už se muž rozmluvil a při dechové zkoušce mu přístroj naměřil 5,05 promile,“ popsal zástupce ředitele šumperské městské policie Štěpán Coufal.

„Dotyčný, který vypil nespecifikované množství piva a vodky, paradoxně stále nezvládal ani stát, ale komunikovat dokázal. Pracovníci záchytné stanice ho však zprvu nechtěli pro takto vysokou hodnotu alkoholu přijmout z důvodu možné otravy. Došlo k tomu až poté, co ho vyšetřil lékař a konstatoval, že je pobytu na záchytce schopen,“ dodal.

Podle Coufala přitom nešlo o místní rekord. „Pamatuji tu i 5,35 promile. U lidí, kteří alkohol pijí pravidelně a ve vyšším množství, dochází k tomu, že už mají hranici posunutou. S čím běžný člověk není schopen normálně fungovat, pro ně není zásadní problém,“ nastínil.

Coufal současně podotkl, že údaje jsou z orientační dechové zkoušky, u které může docházet ke zkreslení v závislosti na fyzických dispozicích či prodlevě mezi vypitím alkoholu a měřením.

Jedna záchytka nestačila

Při druhé situaci, jež se odehrála na konci uplynulého týdne, z umístění na záchytce sešlo úplně, ovšem z jiného důvodu.

„Strážníci našli u jedné z čerpacích stanic opilého muže, který nadýchal 3,61 promile. Ani on nebyl schopen pohybu, ovšem kapacita olomoucké záchytné stanice už byla zcela naplněna. Protože další záchytka je až v Kroměříži, muže přemístili na vhodné místo a jeho stav tam monitorovali, dokud nebyl schopen jít domů,“ shrnul zástupce ředitele.

Podle něj k podobné situaci čas od času dochází. „Máme zkušenost, že se to nejvíc děje poté, co se vyplácí sociální dávky. Někteří sociálně slabší lidé část peněz ihned utratí za alkohol a my musíme častěji řešit výskyt silně opilých v ulicích. Když se to zkombinuje s tím, že je v kraji jediná záchytka, tak její kapacita pak někdy nestačí,“ uzavřel.