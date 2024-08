Bousínskou lípu obec zachránila před kácením, teď se uchází o titul Strom roku

Bousínská lípa připomíná dramatickou historii Drahanské vrchoviny. Stojí na návsi před kulturním domem.

„Hlasování začalo 22. července a potrvá až do 6. října do 23:59. V posledním hlasovacím týdnu (od 30. září do 6. října) nastane „tajné superfinále“, ve kterém budou moci hlasující podpořit už jen pět stromů, kterým se v předchozích týdnech dařilo nejlépe,“ uvedli na webu stromroku.cz pořadatelé. Vítěz bude vyhlášen 22. října 2024 na brněnské Hvězdárně a planetáriu.

Lípa svobody v Bousíně je druhem lípy velkolisté. „Stáří stromu je 105 let a vysazena byla 30. dubna 1919. Obvod stromu je 275 cm,“ popsala Marie Horáková z Bousína, která strom do ankety přihlásila.

Hlasování Nadace Partnerství vybrala do finále ankety deset stromů, o nichž mohou lidé rozhodnout do 6. října. Zájemci si mohou vybrat svého favorita a hlas následně potvrdit prostřednictvím e-mailové adresy. Hlasujte ZDE

Podle ní je strom jedním ze symbolů houževnatosti předků, kteří se po druhé světové válce vrátili do zpustošené vesničky, přestože jejich domovy byly ruinami.

„Lípy jsou tak jednou z mála připomínek dramatických příběhů obyvatelstva Drahanské vrchoviny, kteří byli říšským protektorem násilně vystěhováni ze svých domovů,“ uvedla.

Místní nechali vysadit lípu jako symbol svobody a vzniku Československa v roce 1919. „O několik desítek let později byla vysazena alej na počest návratu obyvatel Bousína po jejich vyhnání Němci za války. Bousín byl jednou ze 33 obcí Drahanské vrchoviny, které byly násilně vystěhovány kvůli vytvoření vojenského prostoru pro německou armádu,“ připomněla Horáková.

„Nedávnou výzvou pro místní bylo dohlížet na obnovu zdejších sítí, kvůli které měla být lípa pokácena. Obec se však nevzdala a s úřady dohodla šetrné obkopávání kořenů. Vedení obce tak muselo téměř denně dohlížet na výkopové práce, strom se však podařilo zachránit,“ dodala.