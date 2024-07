Strážníci na roztrhání. Do okolních vsí jezdí zdarma, zaplatí je vybrané pokuty

Starosta Miroslav Adámek (ANO) to bere tak, že okresní město zareagovalo na prosby z okolí. „Z jejich strany šlo o požadavek na zklidnění dopravy a parkování, což od začátku června naše městská policie dělá. Máme stacionární radar na měření rychlosti, takže ho strážníci můžou využít v širším měřítku,“ řekl.

Teď je služba pro obce poskytována bezplatně, příjmem šumperské kasy jsou však vybrané pokuty za přestupky v dopravě.

Šéf šumperských strážníků Martin Pelnář zároveň ubezpečil, že dopravní hlídka ve městě chybět nebude.

„Naopak. Spousta lidí z okolních obcí jezdí do Šumperka, takže už budou opatrnější. Je v tom tedy i prevence, která pomůže jak v okolí, tak tady,“ vysvětlil.

Mají plný stav

Navíc podle něho teď netrpí nedostatkem lidí. „Jeden člověk je ve výpovědi, ale už máme zajištěnou náhradu. Jinak se nám podařilo dosáhnout plného stavu. Pokud by se ale služby pro okolní obce měly rozšiřovat i na oblast veřejného pořádku, zřejmě bychom potřebovali další strážníky, ale to vše je otázka vyhodnocení projektu,“ podotkl.

Šumperk tedy aktuálně „expandoval“ do Nového Malína, Sobotína, Velkých Losin, Bušína a Rapotína. „Vychází to zhruba na pět výjezdů do obcí týdně, vždy tak na jednu až dvě hodiny,“ vyčíslil Pelnář.

Výjezdy strážníků si chválí třeba ve Velkých Losinách, kde se na léto dramaticky zvedá počet návštěvníků, protože jde o atraktivní lázeňskou obec s bohatou historií a památkami.

„Nám šlo hlavně o parkování, protože turisté nenechávají auta na určených místech, ale kde se jim zamane. Stačilo pár výjezdů šumperských strážníků, nějaké botičky a pokuty a lidé se přece jen ukáznili,“ vyzdvihl tamní místostarosta Karel Minařík (nez.).

„Určitě se u nás doprava zklidnila, zásahy strážníků mají i výchovný aspekt,“ přidal se také starosta Sobotína Josef Hroch (nez.).

Jeden strážník za milion

Zatím jde o pilotní projekt, takže vesnice kolem Šumperka mají službu zdarma, ale nemusí to tak být napořád.

Každopádně o zřízení své obecní policie neuvažují. „Museli bychom zaměstnat alespoň tři lidi. Na každého se dnes počítá se vším všudy kolem jednoho milionu ročně, což se nám zdá příliš nákladné. Pokud ale zůstaneme u spolupráce se Šumperkem, bude výsledná částka výrazně levnější,“ doplnil sobotínský starosta.

Jedou i na zavolání

Podobně zajišťuje výjezdy do okolí i městská policie ve Šternberku. Zajíždí například do Štarnova.

„Většinou je to na zavolání. Samozřejmě bychom uvítali častější přítomnost strážníků v ulicích, ale nemůžeme si stěžovat. Vycházíme z toho, co je v současné době možné,“ řekl starosta Pavel Roubínek (nez.) s tím, že obec si pochvaluje například rychlé zásahy při odchytu psů.

Šternberští strážníci zajíždějí i do Lužice, Babic a Komárova. „Je to už zhruba deset let. Kromě dopravní problematiky řešíme i veřejný pořádek nebo dodržování nočního klidu a obecně závazných vyhlášek,“ popsal ředitel tamní městské policie Libor Šamšula.

Nicméně přiznává, že výjezdy po okolí odčerpávají jeho lidem síly, protože má volná místa. „Teď nám chybí tři strážníci do plného stavu, horko těžko se to dává dohromady,“ poznamenal Šamšula.

Největší městské policie jako olomoucká, prostějovská či přerovská do okolních obcí nezajíždějí. „Strážníci jsou plně vytížení prací na území Olomouce. Na výjezdy do okolí nemáme kapacitu,“ sdělila Vladimíra Marková pověřená řízením informační skupiny tamní městské policie.

Podobně jsou na tom i strážníci v Přerově a Prostějově.