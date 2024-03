Jestli někdo používá estébácké metody, je to podle Babiše ministr Lipavský

9:40, aktualizováno 12:05

Předseda ANO Andrej Babiš odmítl, že by měl nějaké složky s materiály, které by měly kompromitovat oponenty. „Žádné složky jsme neměli a nemáme ani teď,“ prohlásil Babiš v Olomouci po výjezdním zasedání stínové vlády hnutí ANO. Jestli někdo používá estébácké metody, je to podle Babiše ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, když ho označil za bezpečnostní riziko.