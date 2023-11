Je důležité, když si každý žák zažije svůj úspěch, míní ředitel inkluzivní školy

Žáci pana ředitele kamarádsky zdraví na chodbách a on s každým prohodí pár slov. Jedna žákyně mu pak o přestávce přinese dort, jen tak. „Ten je pro vás, pane řediteli, je duhový a dělala jsem ho úplně sama,“ vysvětluje dívka a popisuje, jaká mají jednotlivá patra příchutě.

„Někdy tu u mě v ředitelně bývá i diskotéka, žákům o přestávce pouštím písničky,“ usmívá se ředitel školy Jiří Vymětal, který se svým pedagogickým sborem pečuje o bezmála pět stovek svěřenců.

On a jeho kolegové dnešní stávku podporovali, ale školu nezavřeli. Naopak pozvali všechny zájemce na den otevřených dveří, při němž však panovala klasická výuka, nikoliv ukázkové hodiny.

ZŠ a MŠ Svatoplukova není v žádném ohledu běžná škola a poznáte to okamžitě, jakmile vstoupíte do třídy. Například prvňáčci pobíhají mezi lavicemi v námořnickém oblečení a skotačí na improvizované námořnické lodi.

„Zrovna probíráme písmeno N a děti se jako správní námořníci orientují v mapách a hledají stanoviště. Vystupujeme v pozici líného učitele a necháváme žáky dojít si k řešení sami, lépe to pak pochopí,“ vysvětluje třídní učitelka Klára Beneš.

Také ona učí v tandemu a s asistentem pedagoga, který bývá standardně jeden na třídu. Výhody tandemové výuky vidí jasně.

„Jsou děti, které jsou v hodině nadané a potřebují gradovat úlohy a posouvat je dál, aby se nenudily. A naopak jiné jsou na tom hůř a potřebují podporu a pomalejší tempo. V tu chvíli jim asistent může pomoci látku pochopit a vše dovysvětlit. Takto se můžeme věnovat úplně všem dětem,“ dodává Beneš.

Individuální přístup podle potřeb

Nezvyklý ruch panuje ve třídě 8. A, kde zrovna probírají český jazyk, slovní druhy a skloňování vzoru podstatných jmen. Žáci místo sezení v lavicích pobíhají od jednoho učitele k druhému a od jednoho asistenta pedagoga k dalšímu, v této třídě jich je nejvyšší počet z celé školy.

„Ve třídě máme 23 žáků, z toho šestnáct s podpůrným opatřením, to znamená, že každé z těchto dětí má různé individuální potřeby. Díky dvěma asistentům pedagoga se můžeme věnovat každému zvlášť a zadávat různé typy práce. Navíc v tomto počtu můžeme klást důraz i na výchovnou složku,“ vysvětluje učitel češtiny Filip Svoboda, který učí v tandemu s paní učitelkou Karlou Halabicovou. Také v této třídě při výuce uplatňují gradované úlohy.

„Děti, kterým jde učení lépe než ostatním, vyřeší všechny úlohy, ti ostatní třeba jenom část. Důležité je, že si každý žák zažije svůj úspěch. Samozřejmě v případě aktivnějších hodin je i více hluku ve třídě, ale zase je to pro děti zábavnější, než kdyby jen seděly a poslouchaly, co říká učitel,“ srovnává Svoboda s tím, že bez tandemu a asistentů pedagoga by neměli šanci se takto dětem věnovat.

Přesto právě kvůli krokům ze strany ministerstva školství, které ředitel vnímá jako likvidační a vedoucí k omezení kvality vzdělávání, přesně tohle hrozí.

„Přišli bychom o dvě třetiny asistentů pedagoga a dva učitele a jako inkluzivní škola bychom nesmírně utrpěli. To, na co jsme tu již roky zvyklí a z čeho sbíráme plody, by se stalo minulostí,“ přemítá ředitel.

Ve zlaté éře školství

Škola v současné době disponuje 26 asistenty pedagoga na dvě desítky tříd a dalších pět je jich ve školce.

„Ze zlaté éry školství, jak současnou dobu nazývám, protože se nám skutečně vede dobře a ve všech směrech sklízíme úspěchy, bychom spadli do stavu, kdy by na jednoho dospělého bylo třicet dětí, a to je pro nás nemyslitelné,“ vypočítává Vymětal.

Také proto na dnešní den otevřených dveří ředitel pozval i olomoucké poslance a zástupce ministerstva školství, tedy ty, kteří mohou v celé věci něco rozhodnout. Ministerstvo školství se omluvilo, přesvědčit se na vlastní oči, jaké problémy školství skutečně trápí, tak přišli například olomoučtí poslanci Martin Major a Tomáš Müller.

