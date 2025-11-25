Senior naboural odpoledne v obci Stavenice při jízdě směrem od Mohelnice.
„Když začal brzdit, auto se dostalo do smyku a vyjelo mimo silnici, kde čelně narazilo do zdi domu. Senior upadl do bezvědomí, byl resuscitován, ale při převozu do nemocnice v sanitce bohužel zemřel,“ uvedla šumperská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Spolujezdec rovněž v seniorském věku podle ní utrpěl zranění lehčího charakteru a záchranáři ho převezli do nemocnice v Šumperku.
„Škoda na voze byla odhadnuta na 50 tisíc korun a na domě zhruba na 100 tisíc. Okolnostmi nehody včetně možné náhlé zdravotní indispozice řidiče se nyní zabývají policisté,“ doplnila Zajícová.
Podle krajského policejního mluvčího Libora Hejtmana přijala během pondělí linka 158 desítky oznámení týkajících se komplikací v dopravě, ať už šlo o problémy se sjízdností některých úseků silnic nebo nehody.
„Policisté v regionu řešili celkem 27 dopravních nehod, z toho nejvíc, a to 13, na Olomoucku. Nejčastěji šlo o menší havárie bez zranění, při nichž šoféři nepřizpůsobili rychlost jízdy na zasněžených vozovkách a skončili s auty mimo silnici,“ shrnul.
Kromě oběti a zraněného spolujezdce ze Stavenice si nehody vyžádaly ještě další tři lehce zraněné, mimo jiné kvůli dvěma haváriím na Olomoucku, při nichž se auta po vyjetí ze silnice po smyku převrátila přes střechu.