Zlaté Hory o záchranku usilují marně, pro vybudování stanice totiž chybí lidé

Starostky a starostové z jesenického okresu proto zkoušejí přesvědčit vedení Olomouckého kraje, aby ve Zlatých Horách zřídilo výjezdovou skupinu zdravotnické záchranné služby.

Na podzim to hejtmanství zamítlo, žádost ale znovu projedná v dubnu. Důvodem je nedostatek personálu.

Ročně ve Zlatých Horách podle Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) napočítají přibližně 240 až 270 výjezdů záchranářů. Resuscitací je ročně zhruba pět.

„Pro úspěšný výsledek resuscitace jsou pak důležité dvě věci: co nejkratší dojezdový čas a zda je u pacienta přítomen defibrilační rytmus. Vzhledem k výrazné zahuštěnosti silničního provozu se dojezdový čas z Jeseníku za posledních dvanáct let prodloužil zhruba o pět minut na přibližně 22 minut,“ stojí v únorovém prohlášení na webu Jeseníku, který coby člen SMOJ požadavek na novou základnu podporuje.

„Existuje sice mezikrajská smlouva mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem o využití posádky ve Vrbně pod Pradědem vzdáleném dvacet kilometrů, v praxi ale tato spolupráce není dostatečně efektivní,“ uvedla jesenická starostka a předsedkyně sdružení Zdeňka Blišťanová.

Podotkla, že dlouhodobě se jedná o mezistátní dohodě s Polskem, ta ale nebyla dosud ratifikována.

Zlaté Hory už o výjezdovou stanici usilují roky. Kraj, který zdravotnickou záchranou službu zřizuje, ale zatím nepřesvědčily, naposledy v listopadu krajská rada žádost zamítla.

„K tomuto je třeba dodat, že město Zlaté Hory nabízí Olomouckému kraji pořízení sanitky ze svého rozpočtu za zhruba čtyři miliony korun a prostory ve zdravotním středisku,“ napsal v prosincovém zpravodaji města starosta Milan Rác.

Připomenul, že Zlaté Hory se podílely na výstavbě heliportu a nakoupily externí defibrilátory pro region.

Zároveň je lokalita vyhledávaná turisty, největší zdejší průmyslový podnik má přes šest set zaměstnanců a město také zřizuje domov důchodců se čtyřiceti lůžky.

„Záchranu života tak budou před příjezdem sanitky dále na Zlatohorsku provádět při výjezdech dobrovolní hasiči ve spolupráci s panem doktorem Müllerem a paní Vodeckou. Za tuto činnost jim velmi děkuji, ale toto je velmi nesystémové a nestandardní,“ dodal Rác.

Po apelu z minulého měsíce, aby kraj vše ještě jednou zvážil, si náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák vyžádal stanovisko zdravotnické záchranné služby.

„Očekávám ho v těchto dnech. Po jeho obdržení předložím záležitost k projednání radě kraje,“ řekl s tím, že nejdříve by se mohli radní tématu věnovat začátkem dubna.

Záchranáři odkázali redakci MF DNES s dotazem na její stanovisko na svého zřizovatele.

Hlavní překážkou je podle Horáka obecný nedostatek kvalifikovaného středního zdravotnického personálu na pracovním trhu v celé České republice.

„Pro zřízení výjezdové základny rychlé zdravotnické pomoci, RZP, je třeba minimálně jedenáct pracovníků, z toho polovina kvalifikovaných zdravotnických záchranářů nebo všeobecných sester a polovina řidičů, kvalifikovaných pro práci v záchranné službě,“ vyjmenoval Horák.

Kromě kvalifikace i praxe

„Mimo požadovanou kvalifikaci musí mít pracovníci roční praxi v poskytování přednemocniční neodkladné péče na zdravotnické záchranné službě, aby mohli samostatně vykonávat práci na odlehlém pracovišti. Stejně jako vedení krajské zdravotnické záchranné služby se i já domnívám, že požadované profese nejsou na pracovním trhu na Jesenicku v dostatečném počtu k dispozici,“ dodal Horák.

Předsedkyně SMOJ však zmínila, že má zprávy o možných zájemcích o práci. „Od lékařů, sester, řidičů ze záchranky víme, že mají indicie o tom, že někteří, kteří působí mimo Jesenicko, by se vrátili do Zlatých Hor sloužit, třeba i jen na dohodu. Dokud se to nezkusí, je předčasné tvrdit, že by se výjezdová skupina personálně neobsadila,“ řekla Blišťanová.

Zatím poslední stanici otevřel kraj loni v září v Kojetíně. Krajská rada tehdy uvedla, že s otevřením nového logistického centra společnosti Amazon v blízkosti města dochází k výraznému zvýšení koncentrace osob a intenzity dopravy.

Zlaté Hory nicméně připomínají, že v Kojetíně jsou dojezdové vzdálenosti menší než z Jeseníku do Zlatých Hor. „V této vzdálenosti tam jsou nyní v provozu čtyři výjezdové základny,“ připomenul Rác.

Naopak v únoru přišla o základnu záchranka v Mohelnici, kde skončila nájemní smlouva na pronájem prostor v přízemí privátního lékařského domu v Nádražní ulici, jak informovala MF DNES.

Posádka se přesunula do Šumperka. „Do doby, než vyroste nová stanice, výjezdy pokrývají naše posádky ze Zábřehu a Litovle. Dojezdové časy jsou v požadovaném limitu,“ ujistila mluvčí záchranářů Lucie Mikisková.