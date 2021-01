Exministr Staněk přednáší na univerzitě, podle studentů výuku zanedbává

Didaktika výchovy k občanství a společenských věd patří z hlediska studentů na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého k téměř nejdůležitějším předmětům.

Hlavním posláním přednášek je vychovat nové učitele společenských věd. Z přednášeného učiva ostatně čeká studenty státní závěrečná zkouška, lidově řečeno státnice.

Předmět zhruba od půlky roku 2019 na katedře přednáší někdejší ministr kultury, exprimátor Olomouce, současný poslanec a také olomoucký zastupitel Antonín Staněk (ČSSD).

Podle informací MF DNES však Staněk během loňska výuku výrazně zanedbával, což nakonec vedlo k tomu, že si na něj studenti stěžovali u vedení katedry.

To následně se Staňkem problém interně řešilo. Sám poslanec je přesvědčen, že výuku nezanedbával. MF DNES ale měla možnost komunikovat s některými studenty, kteří si přednáškami vedenými Staňkem prošli.

Na jejich přání kvůli obavám o další studium ponechává redakce jejich jména v anonymitě. Všichni se shodují na tom, že Staňkův přístup k výuce byl během loňského roku velice liknavý.

„Problém začal už v letním semestru roku 2020, kdy vypukla koronavirová krize. Pan docent nám v té době neposkytl materiály ke studiu, snažili jsme se mu psát e-maily, ale na žádný neodpověděl. Na konci semestru jsme jenom dostali z předmětu splněno, a to bez toho, aby nás jakkoliv přezkoušel,“ popisují studenti.

Interní řešení

Podobným způsobem pokračovala podle výpovědí studentů výuka i v zimním semestru. Podle nich proběhla jedna online hodina a pak se Staněk opět odmlčel.

To už jim došla trpělivost a koncem listopadu se část z nich oficiálně obrátila na vedení katedry. Podle názoru studentů nedokáže Staněk skloubit práci v parlamentu a roli přednášejícího na univerzitě.

Podle informací MF DNES však se Staňkovými pedagogickými výkony nebyli spokojeni někteří studenti ani v minulosti.

„Staněk do hodin nechodil, ale nejsem už po letech schopen říct, jak často nepřišel,“ uvedl bývalý student, jenž se na Pedagogické fakultě pohyboval už v letech 2007 až 2012.



„Když už dorazil, byly jeho přednášky většinou hodně mizerné, založené na tom, že četl nějaká skripta nebo zápisky. Nešlo ale o doslovné přečtení nějakého citátu či myšlenky. Bylo to čtení celých pasáží textu. Klidně i deset minut v kuse. Působilo to na mě tak, že přichází absolutně nepřipravený. Chodit na jeho hodiny byla ztráta času,“ dodal.



Podle vedoucího katedry společenských věd Karla Konečného skutečně oficiální stížnost na Staňka na podzim dorazila.

„Ano, tento semestr přišly stížnosti od studentů,“ potvrdil pro MF DNES Konečný, který je stejně jako Staněk politicky aktivní. Za hnutí ANO má funkci náměstka pro školství na olomoucké radnici.

„Je pravda, že naprostou většinu semestru absentoval u výuky, přičemž asi měsíc byl v pracovní neschopnosti kvůli covidu, což jsme veřejně příliš neventilovali. Pan docent byl i hospitalizován,“ popsal situaci Konečný.

„Poté, co se uschopnil, jsem s ním pohovor měl a on mě ujistil, že v rámci možností všechno napraví formou dodatečných konzultací a zasláním materiálů. To jsem s ním nějak interně řešil a informoval jsem vedení fakulty,“ sdělil vedoucí katedry.

Žádné vysvětlení

Jak Staněk vysvětloval zanedbání výuky ze své strany, však Konečný popsat nemůže.

„To mi právě nedokázal vysvětlit a já jsem na to reagoval v rámci svých pravomocí. Teď bude záležet na stanovisku vedení fakulty, zda proběhnou nějaká jednání,“ řekl pouze. Zároveň dodal, že část viny nese i vedení katedry, které během Staňkovy nemoci studentům nedodalo potřebné informace.

„Teď s uzavřením semestru jsou všechny termíny v pořádku. Budu se tomu intenzivněji věnovat, aby v budoucnu už k takovým událostem nemohlo dojít,“ doplnil. Zároveň dodal, že historicky nedokáže Staňkovu výuku hodnotit, jelikož v té době na fakultě nepůsobil.

Podle děkanky Libuše Ludíkové vedení fakulty žádnou oficiální stížnost nedostalo.

„Informoval mě jeho vedoucí katedry, že byly připomínky studentů. Bylo to vázáno i na to, že byl pan docent nemocný s covidem. Pan Konečný s ním měl pohovor, kde si věci vyjasnili a došlo k nějaké nápravě a dohodě,“ sdělila Ludvíková.

Podle Ludíkové si v minulosti oficiální cestou studenti na Staňka příliš nestěžovali.

„Co se týká dlouhodobé nespokojenosti se stylem výuky, tak předešlé období žádná výrazná nespokojenost nebyla. Podívala jsem se i do jeho evaluačního hodnocení, tam nebylo nic,“ uvedla děkanka.

Samotný Staněk tvrdí, že žádný problém s výukou na jeho straně nebyl.

„Já nevím, že bych měl nějaký takový problém. Pokud jde o výuku, tu jsem realizoval tak, jak jsme byli domluveni s vedením a jak to bylo možné, pokud jsem neměl nějaké jiné povinnosti,“ reagoval.

„Měl jsem nějaké zdravotní problémy a byl jsem hospitalizován. Po domluvě s kolegy tam byly náhradní věci a se studenty jsem domluvený,“ uvedl Staněk.

„Myslím, že v rámci možností, které v tu dobu byly, a s ohledem na to, že mám omezený rozsah úvazku, tak myslím, že jsme se pokusili o maximum. Myslím si, že studenti v žádném případě nebyli kráceni na věcech, které by měli znát,“ míní poslanec.

„Možná někteří mají tento individuální názor, ale já to ze svého pohledu vidím takto,“ tvrdí.

Velké množství spamu

Podle Staňka jsou u didaktiky nejdůležitější semináře, které během roku probíhaly. Fakt, že řadě studentů nereagoval na e-maily, přičítá i tomu, že je například posílali v době, kdy e-mail nekontroloval, či že zprávy skončily ve spamu.

„Studenti vám posílají e-maily třeba v sobotu a v neděli. Pokud jsem mohl odpovídat, tak jsem odpovídal, pokud to nebylo možné, tak jsem prostě nemohl odpovědět. Je to úhel pohledu a nemyslím, že by v zásadě byli studenti nějak kráceni na svých možnostech,“ říká.

„Máte velké množství spamových zpráv a je možné, že vám některý mail unikne. Je možné, že na některé maily jsem neodpověděl, protože mi prostě unikly, což je asi reálné,“ dodal.