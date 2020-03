Kvůli nastupování do nových vlaků musí za stovky milionů přestavět perony

Vlakové soupravy Stadler tak připomínají spíše noční můru. S nasazením do provozu si cestující stěžují zejména na výškový rozdíl mezi nástupištěm a dveřmi vlaku, který někde dosahuje až půl metru.

Obzvlášť pro seniory, handicapované či matky s kočárky tak vznikají komplikované situace, což kritizuje mimo jiné i opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

„Nepříjemnosti vznikají na zastávkách na trati z Olomouce do Senice na Hané, kde nyní vlaky Stadler jezdí. Jelikož tam jsou staré nízké nástupištní hrany, musejí cestující překonat až šedesáticentimetrový výškový rozdíl,“ říká krajský zastupitel za STAN Petr Daněk.

Hejtmanův náměstek pro dopravu Jan Zahradníček (ANO) připouští, že vedení kraje o problému ví. Zároveň však rozporuje, že by rozdíl mezi nástupištěm a vlakem přesahoval půl metru.

„Ani na jedné zastávce není 60 centimetrů rozdíl, nechali jsme všechny změřit,“ uvedl Zahradníček. Vlakové zastávky spadají pod Správu železnic (SŽ), která včera informovala, že plánuje některá nástupiště upravovat.

„My jsme se SŽ jednali, aby tam, kde jsou nástupní hrany přes 40 centimetrů, provedla úpravy. Budou se snažit to na některých zastávkách napravit ještě letos. Dlouhodobě víme, že ta nástupiště nesplňují bezbariérový přístup do vlaku. Tady se zaspalo čtyřicet let a teď se to bude muset v nějakém horizontu řešit,“ říká Zahradníček.

Úpravy nástupišť budou stát stovky milionů korun

Podle mluvčí SŽ Nely Friebové jsou v plánu rekonstrukce zastávek Olomouc Smetanovy sady, Skrbeň či Náměšť na Hané. Chystá se také modernizace stanic Olomouc město a Olomouc-Nová Ulice. Letos je také naplánovaná například rekonstrukce nástupiště v Drahanovicích.



„Cena rekonstrukce zastávky včetně přilehlé koleje, nástupiště výšky 550 milimetrů nad temenem kolejnice, informačního zařízení, přístřešku a bezbariérového přístupu je vzhledem k požadovaným délkám nástupišť zhruba šest až sedm milionů korun za jedno,“ nastínila Friebová.

Složitější situace je podle ní u železničních stanic.

„Aby mohlo být vybudováno bezbariérové nástupiště, musí být změněna konfigurace kolejiště, což obnáší snížení počtu kolejí nebo odsunutí kolejí a zrušení nákladiště. Vybudování více než jednoho bezbariérového nástupiště znamená rekonstrukci celé stanice s orientační cenou zhruba 200 milionů korun,“ popsala mluvčí.

Opoziční zastupitel Daněk však namítá, že ani úpravy stanic situaci zcela nevyřeší. „I na zastávkách s moderními vysokými nástupišti musí cestující na vozíku překonávat výškový rozdíl dvacet centimetrů,“ tvrdí.

Podle zástupců hnutí STAN je navíc problém i v tom, že stadlery jsou výrazně hlučnější než jiné nasazované soupravy. Náměstek Zahradníček s tím nesouhlasí. „Nejsou hlučnější než ta vozidla, co tam jezdí. Je to možná jiná intenzita zvuku, ale nejsou hlučnější.“

Jeden stadler byl kvůli závadě na čas mimo provoz

MF DNES již v minulosti popsala, že České dráhy nakoupily dvanáct souprav Stadler v Německu a díky slibu, že je repasují a nasadí na koleje v kraji, získaly desetiletý kontrakt na dopravní obslužnost.



Technický stav vlaků je však špatný, první zakázka na modernizaci dopravci nevyšla, a tak vlastními silami zprovoznil alespoň dvě soupravy, které vyjely minulý měsíc. Kvalitou ovšem zdaleka neodpovídají smluvním požadavkům hejtmanství a dráhy kvůli tomu jen letos přijdou o 40 milionů korun.

Navíc i již nasazené vlaky mají problémy a podle několika zdrojů MF DNES opakovaně. Jedna ze souprav teď nadto musela být nějaký čas v depu. Podle mluvčí Českých drah byla závada na topném systému, Zahradníček uvedl, že podle jeho informací by se měl vlak vrátit na koleje co nejdříve.