Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

  11:50,  aktualizováno  11:50
Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho spolujezdec.
Srážka osobního vozu se sanitkou u Mohelnice (20. října 2025)
Srážka osobního vozu se sanitkou u Mohelnice (20. října 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala na silnici č. I/44 mezi obcemi Libivá a Vlachov.

„Řidič vozidla Audi v seniorském věku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměrné části vozovky, kde čelně narazil do převozové sanitky,“ popsala šumperská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Sanitka po srážce s osobním vozem u Mohelnice. Převážení pacienti ani řidič neutrpěli žádná zranění. (20. října 2025)

V té době vezla sanitka tři pacienty. „Naštěstí nikdo z nich nebyl zraněn,“ sdělila Zajícová.

Bez zranění vyvázl také řidič sanitky. „Zraněn byl řidič a jeho spolujezdec z osobního vozidla. Oba řidiči se podrobili na místě dechové zkoušce. Výsledek byl u obou negativní,“ řekla policejní mluvčí.

Hmotná škoda na obou vozidlech byla předběžně odhadnuta na 580 tisíc korun.

