Riziko každé dva kilometry. Srážek se zvěří přibývá, téměř vždy je to vysoká

Nejrizikovější místa kde byla za posledních 5 let nejčastější příčinou nehody srážka se zvěří úsek silnice II/446 u olomoucké městské části Chomoutov



úsek silnice II/435 u Kožušan



úsek silnice II/446 u Šumperka



úsek silnice II/446 u Nov. Malína Zdroj: Regionální dopravní konference Co dělat, když srazíte zvěř Při srážce s divokou zvěří není možné žádat po nikom náhradu škody. Pokud není auto připojištěné, nezbývá než uhradit opravu ze svého.





Nakládat s ulovenou nebo uhynulou zvěří smí jedině uživatel honitby, kterému by měl účastník nehody nahlásit, kde ke srážce došlo.