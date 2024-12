Lidé žádají za pozemky pro silnici šestinásobek ceny, úřady chystají vyvlastnění

Plánem, na němž kraj i město pracují už několik let, je spojit kruhový objezd na kraji Olomouce poblíž hypermarketu Globus přes pole se silnicí u železáren ve čtvrti Řepčín. Nový úsek by přetínal Křelovskou ulici, která také celý záměr dělí na dvě etapy.

Oficiálně jde o přeložku krajské silnice druhé třídy číslo 448 označované také jako severní propoj. Kraj chce stavět silnici, město v druhé etapě při spojení Křelovské a Řepčínské ulice cyklostezku s chodníkem a osvětlením.

„Realizací této stavby dojde k odlehčení od průjezdu těžké nákladní dopravy přes město Olomouc do místní části Řepčín,“ stálo v podkladech pro listopadové jednání olomouckého zastupitelstva.

Obě etapy už získaly územní rozhodnutí, nyní čekají na stavební povolení.

„Předpokládáme, že v průběhu roku 2025 se podaří kompletně dokončit projektovou dokumentaci a začne tendr na zhotovitele. Vlastní stavební práce ovšem mohou být zahájeny teprve po majetkovém vypořádání všech dotčených pozemků,“ upozornila mluvčí hejtmanství Vladimíra Hacsiková.

Majitelé žádají až šestinásobek nabízené ceny

Převážná část z nich už je vykoupena. Podle Hacsikové za kraj zbývá dořešit parcelu čtyř vlastníků. S jedním se jedná, u zbývajících tří už v červnu krajské zastupitelstvo schválilo kroky vedoucí k vyvlastnění částí pozemků nutných ke stavbě.

„Na základě toho museli být vlastníci nejprve opětovně osloveni, byla jim nabídnuta i výměna. A v případě jejich nesouhlasu, což se stalo, je nyní postupně přistupováno k podání žádosti o zahájení vyvlastnění,“ dodala mluvčí.

Krajský úřad nabízel 634 korun za metr čtvereční. Téměř stejnou cenu – 630 korun – má i Olomouc. Kraj odkazuje také na Ředitelství silnic a dálnic, které poblíž kupovalo pozemky pro dostavbu západního obchvatu města za 650 až 680 korun.

Majitelé ale nabídky města i kraje odmítli a požadují za metr čtvereční čtyři tisíce korun. Vyvlastňování se týká rozloh od několika metrů po stovky metrů čtverečních, rozdíly jsou tak milionové.

Silnice má spojit okružní křižovatku (modře) s ulicí Křelovská (šedě), aby nákladní auta ze čtvrti Řepčín nejezdila přes Erenburgovu ulici (červeně). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Olomouc připravuje vést podél propoje zmíněnou smíšenou stezku a veřejné osvětlení.

„Se skoro všemi vlastníky jsou uzavřeny budoucí kupní nebo kupní smlouvy, zůstávají nám pouze dva vlastníci. S jedním z majitelů se město pokoušelo dohodnout, nabízelo i směnu pozemků ve stejné lokalitě, ale jednání skončilo neúspěchem,“ popsal aktuální stav investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

„S druhým vlastníkem se stále ještě pokoušíme o domluvu. Vyvlastňovací řízení ještě zahájeno nebylo,“ dodal s tím, že stejně jako u hejtmanství by se i v případě města jednalo o první vyvlastnění v historii.

Nabízená cena je směšná, říká zástupce

Někteří vlastníci možnost najít společné řešení připouštějí, odmítají však prodávat za nabídnutou cenu.

„Přestože jsem v poslední době absolvoval jednání jak na krajském úřadě, tak dříve i na magistrátu, nedošlo v této věci k zásadnímu posunu. I nadále jsme ochotni za určitých podmínek, například změny územního plánu, přistoupit k dohodě,“ uvedl předseda představenstva společnosti První olomoucká realitní Pavel Srovnal, jenž zastupuje jednu z dotčených majitelek.

„V žádném případě však nemůžeme akceptovat prodej pouze části pozemku, a to ještě za směšnou cenu 630 korun za metr čtvereční, přičemž prokazatelně se v této lokalitě obchodují parcely v cenách tři až čtyři tisíce,“ doplnil.

Už dříve upozornil, že vyvlastnění podle něj nemá šanci uspět. Jedině snad v případě, že by se vztahovalo na celé výměry parcely, což by však bylo v rozporu se zákonem, který mluví pouze o nezbytném rozsahu.

„Vyvlastnit lze pouze jasně definovanou nemovitou věc, nikoliv část pozemku. Definovaná je zápisem v katastru nemovitostí, to však v tomto případě není. Musel by být proveden geometrický plán a vložen do katastru, to už zkoušeli,“ komentoval před časem situaci Srovnal.

„Nelze si ale myslet, že když tomu katastrální úřad přičlenil parcelní číslo, znamená to, že jde o vložení do katastru,“ dodal. Na stavební úřad by se podle něj musela obrátit majitelka s žádostí o oddělení či rozdělení parcel.

Stavbě pomůže dokončení západního obchvatu

Jestliže na vyvlastňování kvůli veřejně prospěšné stavbě dojde, kraj předpokládá, že pozemky bude mít do roka k dispozici.

„Pokud se to podaří v roce 2025 a bude vybrán zhotovitel stavby, lze předpokládat zahájení stavby od roku 2026. To je ale samozřejmě také závislé na schválení potřebných finančních prostředků,“ poznamenala mluvčí Hacsiková.

Za současné dopravní situace by bylo rozšíření kruhového objezdu u Globusu komplikované, dostavba západního obchvatu města na něm však provoz výrazně sníží. Přes tři kilometry nové trasy D35 mají být zprovozněny na podzim 2025.

„Dokončení nového úseku dálnice Křelov – Slavonín nemá vliv na prioritu přeložky silnice. Po dokončení D35 se značně sníží dopravní zatížení na okružní křižovatce, což umožní naší stavbě jednodušší napojení silnice II/448 na okružní křižovatku,“ doplnila mluvčí hejtmanství.

Na Olomoucku řeší komplikace při přípravě stavby nové silnice i ve Šternberku, kde se Ředitelství silnic a dálnic pustilo do zajišťování pozemků pro obchvat, který má ulevit přetíženým ulicím. Část místních ale proti vybrané trase protestuje.