Prostějovský spojař zvládl půlmaraton se 13 kily za dvě hodiny

Nadporučík Josef Sojka je náčelník skupiny S-6 a spojařský specialista. „Je to člověk s mnohostrannými schopnostmi a zájmy. Nejenže se zabývá informačními a komunikačními technologiemi v armádě, ale také se věnuje extrémním sportům,“ uvedla Nikol Švandera Slováčková ze 102. Průzkumného praporu v Prostějově.

„Svou armádní kariéru jsem začal Lipníku v roce 2006, kam jsem šel po střední vojenské škole. Zde jsem si prošel všemi spojařskými místy a vyzkoušel si práci i s klapkovou ústřednou a starými telefony na kličku,“ říká Sojka.

U lipnického 101. spojovacího praporu a později u Centra operačních a taktických systémů zažil postupně přechod na digitální systémy.

„Byla to velká změna, za začátku jsem v podstatě jen zapojoval dráty, ale najednou jsme museli spravovat servery a nastavovat routery. Dostal jsem se na spoustu zajímavých kurzů a neustále jsem se učil něco nového,“ prozradil.

Po jedenácti letech v Lipníku pak podle něho přišla další výzva – nabídka místa náčelníka u 102. průzkumného praporu v Prostějově.

„Po letech, kdy jsem se věnoval převážně technické práci a stavěl jsem místa velení, byla práce náčelníka skupiny něco naprosto odlišného. K nasaditelným systémům přibyla starost o stacionární systémy, musel jsem řešit infrastrukturu v posádce a další. Mnohem více než dřív to byla práce manažerská. Naštěstí je tu úžasná parta lidí, kteří se snaží dělat svou práci na 100 procent a opravdu se vyznají,“ popsal.

„Průzkumáci potřebují hlavně taktické rádiové spojení, a to byla oblast, které jsem se do té doby téměř nevěnoval. Než jsem nastoupil do Prostějova, viděl jsem harris (radiostanice) jenom na kurzu. Teď je to pro mě naprostý základ a pro každé cvičení se snažíme vymyslet, jak spojení nejlépe poskládat. Skoro nikdy to není úplně stejné. Pro některá cvičení držíme až osm různých radiových provozů,“ přiblížil specifické potřeby průzkumníků.

Spojař a sportovec

Kampaň Spojař nové generace Armády České republiky, kterou nadporučík Sojka podporuje, se zaměřuje na modernizaci a digitalizaci armády.

„Cílem kampaně je využít nejnovější technologie a digitální prostředky k posílení efektivity a operačních schopností armády. Současně klade důraz na rozvoj síťového boje, kybernetické obrany a využívání umělé inteligence,“ popsala Nikol Švandera Slováčková.

Sojka zdůrazňuje, že moderní spojař musí mít schopnost přemýšlet o komplexních spojovacích systémech, na rozdíl od civilního sektoru, kde je obvyklé specializovat se na konkrétní oblasti.

„Vojenští spojaři musí být schopni řešit různorodé situace a mít komplexní přehled o celém spektru armádou využívaných informačních a komunikačních technologií,“ poznamenal.

Podle kolegů je Sojka známý i svými výkony ve sportovních disciplínách, které vyžadují nejen fyzickou zdatnost, ale také vytrvalost a odolnost.

„Před nedávnem uběhl v maskáčích, v balistické vestě, radiostanicí RF-13 a vlajkou praporu olomoucký půlmaraton za dvě hodiny a deset minut. Tím vybavením si přidal třináctikolovou zátěž,“ uvedla Nikol Švandera Slováčková,

Prostějovský spojař absolvoval řadu ultramaratonů a triatlonů, jako například slavná Beskydská sedmička, závod přes hlavní hřeben Beskyd s délkou přes 90 km a převýšením 5 000 metrů.

„Zvládl také Dlouhý triatlon, kde zdolal 3,8 kilometrů plavání, 180 km na kole a 42 kilometrů běhu. Je několikanásobným účastníkem Summer Survivalu,“ dodala Švandera Slováčková.

„Není ale jen sportovcem. V mládí se věnoval skautingu a pořádal zde s kamarády kurzy tvůrčího psaní. Tento renesanční člověk neustále hledá nové výzvy a rozšiřuje si své obzory.“