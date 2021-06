Hrdinkou další knihy bude policistka z Olomouce, říká autor krimi z Beskyd

Jste několikanásobný republikový mistr juda, studujete bohemistiku v Olomouci. Přitom už několik let toužíte vydat román, to se nakonec letos podařilo. Jaký to je pocit?

Je to splněný sen. Někdo by řekl vzhledem k mému věku, že to šlo raz dva, ale ta cesta byla přece jenom složitější. Odmítavých e-mailů od nakladatelství mám ve schránce desítky. Ale s odstupem času si říkám, že všechno přišlo v pravý čas. I tento román vyšel po nějakých třech letech od dopsání první verze. A z představy, že by jeho finální podoba byla podobná tomu původnímu rukopisu, mám husí kůži. Časem jsem text oprašoval, extrémně pomohla skvělá redakční práce lidí z Arga, kde kniha vyšla. Kdybych mohl svému starému netrpělivému já něco vzkázat, bylo by to „hlavně nespěchat“.

Popisujete detailní práci kriminalistického týmu, rozkrýváte nejen motivy vraha, ale také vztahy mezi jednotlivými parťáky, neminul jste se povoláním? Nechtěl jste být třeba vyšetřovatelem?

K policejní práci chovám velkou úctu. Autenticita policejního prostředí je pro mě jeden z nejdůležitějších prvků v psaní, ačkoli je jasné, že jí nikdy nelze dosáhnout stoprocentně, kriminalistická činnost je ve skutečnosti jiná než v detektivkách. Sám bych se na ni úplně necítil. Než mravenčí práci ve vyšetřování skutečných případů dávám přednost absolutní svobodě románu, kde si můžu skoro všechno vymyslet.

Váš román je založen na detailní znalosti prostředí, ve kterém se odehrává, v Ostravě i v Beskydech. Pocházíte z Ostravy, jak je to ale s Beskydy, znáte je také dobře?

Ano, k Beskydům mám jako každý Ostravák blízko. Znám je z častých výletů a ze sportovních soustředění na kolech. Moje výhoda pro poznávání prostředí byla, že jsem velmi pomalý cyklista, takže jsem měl vždycky dost času si krásy Beskyd dobře prohlédnout.

Jak název napovídá, měl jste patrně možnost slyšet jeleny v říji, byl to pro vás rozhodující iniciační moment při psaní příběhu?

Bylo to v době, kdy se mi v hlavě rodil příběh, a skutečně šlo o jeden ze stěžejních momentů. Každému ten zážitek přeju. Podobné malé, ale silné zážitky bývají nejvíc inspirativní.

Měl jste možnost poznat naživo i práci kriminalistů?

Mezi judisty mám spoustu známých a kamarádů z řad policie. O práci policie jsem se snažil leccos nastudovat, ale bohužel jsem ještě neměl možnost vidět to na vlastní oči. Snad se poštěstí v budoucnu.

František Šmehlík Narodil se v roce 1995 a pochází z Ostravy. Od dětství se věnoval sportu, především judu, v němž získal tři tituly mistra republiky, startoval na mistrovství Evropy, mistrovství světa i na evropské olympiádě mládeže. Žije se snoubenkou a synem v Olomouci, kde dokončuje studium bohemistiky na Univerzitě Palackého a zároveň pracuje jako trenér sportovního střediska pro žákovské kategorie.

V roce 2015 vydal soubor hororových povídek Temné znamení. Jeho první kriminální román Slyšet jeleny zpívat se vyznačuje promyšlenou zápletkou, ale především schopností postihnout spletité vazby v malé komunitě, kde skoro každý může být vrah. V současnosti pracuje na prvním dílu série s olomouckou vyšetřovatelkou Laurou Arou.

Kdy vás napadlo napsat kriminální příběh z Beskyd? Bylo to už v době, kdy jste měl za sebou sbírku hororů Temné znamení?

Ten nápad přišel někdy zkraje roku 2017, bylo to dlouho po Temném znamení, kdy jsem měl v šuplíku ještě jeden hororový román, který třeba časem přepracuju.

Proč jste se rozhodl po hororovém debutu změnit žánr na kriminální román?

Lákal mě příklon k realismu, ale stále jsem si na něj nevěřil. Ve fantasy hororu se můžete za leccos schovat, což u kriminálního románu nelze. Musíte prostředí víc znát než si ho vymýšlet. Mým snem bylo napsat sérii kriminálních románů s jedním výrazným hrdinou. Slyšet jeleny zpívat měla být taková zkouška, na co už stačím, procedurální detektivka s více vyšetřovateli, kde žádný není vyloženě hlavní. Jeho úspěch mě moc těší a třeba to už znamená, že čas pro sérii dozrál.

V Temném znamení jste některé povídky zasadil na Šumpersko, kraj svázaný s čarodějnictvím. Nelákalo vás místo Beskyd využít mnohem divočejších Jeseníků?

Věděl jsem vlastně od začátku, že případ bude vyšetřovat ostravská kriminálka, a děj se tedy bude odehrávat v Beskydech. Ale nebojte se, na Jeseníky a Šumpersko opět dojde a třeba i velmi brzy.

Máte dar budovat napětí až na hranici únosné míry, budete dále pokračovat spíše v kriminálním žánru, anebo se vrátíte i k vyloženě hororovým příběhům?

Jak jsem řekl, už je to tři roky od dopsání první verze Slyšet jeleny zpívat, takže od té doby jsem měl spoustu času na psaní. Další román je tedy hotový a měl by to být první díl již zmiňované série, jejíž hlavní hrdinkou je olomoucká vyšetřovatelka Laura Ara. Ale určitě bych nechtěl zůstat u tohoto žánru věčně. Pokud bych se k hororu vrátil, nejprve bych přepracoval rukopis románu, který jsem napsal po Temném znamení. Ale to je hudba budoucnosti.