Sedmapadesátiletý Samek loni 31. července kolem 19. hodiny na chodbě zábřežské ubytovny Jamajka zaútočil před toaletami na jiného muže přes metr dlouhou dřevěnou tyčí o průměru dva centimetry.

„Útok vedl na hlavu poškozeného, jeden z úderů ho zasáhl do oblasti pravého oka, další do levé ruky, kterou se kryl. Tím poškozený utrpěl vícečetná poranění obličeje, včetně tříštivých zlomenin očnice, čelisti a nosních kůstek, a poranění ruky,“ uvedl státní zástupce Jindřich Pazdera.

Napadený muž skončil na chirurgii. Podle znalců pro něj mohla událost dopadnout i závažněji, například nitrolebním poraněním nebo ztrátou zraku.

Muž ale nakonec u soudu nevypovídal, protože státní zástupce se Samkem uzavřeli dohodu o vině a trestu.

Dohoda na šesti letech

V ní sjednali šestiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou. Soud to přijal. Trestní sazba pro pokus o těžké ublížení na zdraví je jinak od pěti do 12 let.

„Svým způsobem jste na tom vydělal. Je to relativně nižší trest, než co byste obdržel při běžném průběhu líčení. Šest roků akceptujeme, byť vaše trestní minulost je něco příšerného,“ řekl soudce Petr Sušil.

Poukázal mimo jiné na znásilnění, za něž dostal Samek v roce 2010 trest 12,5 roku vězení. Na svobodě tak byl od roku 2022. Ještě předtím Samka soudili taktéž kvůli znásilnění či loupeži.

Při dohodě o vině a trestu obviněný souhlasí s přiznáním viny, za což získá mírnější trest. Soud tím může ušetřit čas i náklady řízení.