Olomouc chce zdvojnásobit počet sociálních bytů, musí ale získat dotaci

4:52

Pro samoživitelku se dvěma dětmi může být neřešitelné se v Olomouci přestěhovat z jednoho bytu do druhého, protože kauce a další poplatky nezvládne uhradit. Radnice chce proto lidem ohroženým chudobou pomoci. Do tří let plánuje obsadit dvacet sociálních bytů, zapojit by se mohly i realitní kanceláře. Vzniknout má také kontaktní místo pro bydlení.