Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Novou ozdobou galerie pod širým nebem v turisticko - rekreačním reálu Bělecký mlýn na Prostějovsku je od pondělí impozantní ocelová plastika býka v nadživotní velikosti. Na přívěsném vozíku ji tam z Olomouce osobně dopravil její autor, sochař Jan Dostál. Kolemjdoucím se tak naskytla nevšední podívaná.
Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)

Po převozu přišel ke slovu vysokozdvižný vozík, který býka postavil na připravené místo v areálu. Ten patřící olomouckému podnikateli Richardu Benýškovi, který se tam mimo jiné věnuje i chovu skotu.

„Předlohou byl náš ikonický plemenný býk Bohdan, který pořád pobíhá v ohradě. Dá se říct, že se dočkal pomníku už za živa. Je to náš symbol,“ sdělil Benýšek.

Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Přeprava sochy býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Mohutnou kovovou plastiku býka převezli do areálu Bělecký mlýn na Olomoucku. (13. října 2025)
Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Olomoucký umělec Jan Dostál tak vytvořil už čtvrtou plastiku pro unikátní stezku areálem. „K panu Benýškovi a jeho areálu mám úzký vztah. Líbí se mi, jak se stará o přírodu,“ říká Dostál.

Maskot a ikona areálu býk Bohdan se podle autora přímo nabízel ke zpodobnění. „Bylo to trochu zvláštní, protože býci plemene Angus nemají rohy,“ poukázal.

V první fázi pomohlo Dostálovi asi dvacet fotek, díky kterým si vytvořil zhruba dvaceticentimetrový model. Teprve potom začal pracovat na plastice.

Má socha stojí na zahradě vedle díla Olbrama Zoubka, říká hrdě umělec

„Socha je z takzvaného cortenu, což je speciální plech, který zkoroduje a rez na něm vytvoří ochrannou vrstvu, bránící další korozi,“ vysvětlil.

Železný Bohdan je o něco větší než jeho živý vzor. Liší se i váhou. „Skutečný Bohdan váží asi 1,3 tuny, socha váží zhruba 800 kilogramů,“ vysvětlil Dostál.

