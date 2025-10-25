Podezřelé SMS i e-maily prověří speciální web. Má zastavit kyberšmejdy

  6:32,  aktualizováno  6:32
Lidé, kteří se necítí bezpečně na internetu nebo kteří moderní nástroje v bankovnictví nezvládají, mají šanci ověřit si výzvy, které jim chodí od možných podvodníků kvůli jejich bankovním účtům. Na ochranu občanů před kyberšmejdy totiž v Olomouci vznikl web univerzitního týmu E-bezpečí, který zájemci najdou na www.panprokoukl.cz.
Tým E-Bezpečím z Univerzity Palackého Olomouc spustil novou platformu...
Další 2 fotografie v galerii

Tým E-Bezpečím z Univerzity Palackého Olomouc spustil novou platformu panprokoukl.cz. S využitím umělé inteligence je jejím cílem osvěta před kyberšmejdy. | foto: Univerzita Palackého Olomouc

Na vzniku bezpečného webu, který má lidi ochránit před podvodníky, pracovali specialisté z řad policie i Univerzity Palackého a spolupracovali přitom i se zástupci Olomouckého kraje. O analýzu podvodných textů se postará i umělá inteligence.

Na podporu projektu vznikla i osvětová kampaň „Prokoukl to! A ty?“. „Lidem má sloužit jako rychlý zdroj informací v případech, ocitnou-li se ve svízelné situaci v souvislosti s kyberšmejdy. Nový web našel podporu státní dotace programu prevence kriminality. Zdarma a bez registrace nabízí nepřetržitou pomoc prostřednictvím nástroje umělé inteligence,“ přiblížila Milada Křížková Hronová z Univerzity Palackého.

Chatbot pan Prokoukl dokáže rychle analyzovat přijatý text v e-mailu, SMS nebo aplikaci WhatsApp. „Web nabízí i informace o aktuálních podvodných praktikách, policejních případech, také užitečné rady a videa, které lidem mohou pomoci lépe porozumět nejčastějším formám podvodů. Po technické stránce připravil webovou platformu tým E-Bezpečí Univerzity Palackého,“ doplnila Křížková Hronová.

Naším hlavním cílem bylo umožnit lidem ověřit si s pomocí AI, zda se nestali terčem podvodu.

Kamil Kopecký, šéf Institutu výzkumu a vývoje v oblasti digitálních technologií a kyberkriminality Pedagogické fakulty UP

„Připravili jsme webové stránky, do kterých jsou integrovány velké jazykové modely umělé inteligence – a multimodální modely, které jsou trénovány na to, aby dokázaly poskytovat užitečné rady v oblasti kybernetické kriminality,“ přiblížil za E-Bezpečí UP Kamil Kopecký, ředitel Institutu výzkumu a vývoje v oblasti digitálních technologií a kyberkriminality Pedagogické fakulty UP.

Tým E-Bezpečím z Univerzity Palackého Olomouc spustil novou platformu panprokoukl.cz. S využitím umělé inteligence je jejím cílem osvěta před kyberšmejdy.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Dokážou i vyhodnocovat grafický obsah, například screeny podvodných zpráv, podvodných inzerátů a podobně,“ doplnil Kopecký.

Tým odborníků z E-Bezpečí UP využívá nahlášený obsah k dalšímu trénování a vylepšování funkčnosti AI.

„Naším hlavním cílem bylo umožnit lidem, například seniorům, ale i komukoli dalšímu, ověřit si s pomocí AI, zda se nestali terčem podvodu,“ zdůraznil Kopecký.

„Prostřednictvím nového webu jim chceme také nabídnout řadu preventivních materiálů, které mohou využívat. Na webu stále pracujeme, připravujeme i speciální verzi pro mobilní zařízení. Do budoucna chystáme také rozšíření projektu o nové pokročilé funkce,“ doplnil Kopecký.

Jednoduchý a srozumitelný

Protože kybernetická kriminalita je jedním z nejrychleji rostoucích bezpečnostních problémů a zranitelní jsou zejména senioři, děti a lidé s nižší digitální gramotností, snažili se odborníci o přehledný a srozumitelný web, který lidem pomůže rozpoznat rizika a bránit se.

„Vedle Krajského úřadu Olomouckého kraje se na práci nové platformy podílela i Policie ČR Olomouckého kraje,“ řekl Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů.

„Podvodníci cílí na každého a jejich metody jsou čím dál sofistikovanější. Je tedy důležitá včasná osvěta a informovanost. Spojili jsme síly s týmem E-Bezpečí UP a věřím, že se webová stránka dostane do povědomí co nejširší veřejnosti a že přispěje ke snížení počtu obětí kybernetické kriminality,“ uzavřel Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Autor:
Vstoupit do diskuse