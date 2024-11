Školy musí odrážet potřeby pracovního trhu, říká náměstek hejtmana Binder

Jak hodnotíte úroveň středního školství v Olomouckém kraji?

Olomoucký kraj je zřizovatelem 58 středních škol. Patří mezi ně nejen velmi prestižní gymnázia, mimochodem například Gymnázium Olomouc-Hejčín patří mezi největší školy v republice. Máme ale také střední odborné školy, které nabízejí velmi moderní vybavení a školy solitérní, jež jsou svými obory unikátní, jako jsou například Střední lesnická škola v Hranicích nebo Střední škola řezbářská v Tovačově.

Pokud mluvíme o středním školství, zmíněný segment je třeba také doplnit o střední školy jiných zřizovatelů, konkrétně dvě školy církevní, tři zřizované obcí a osmnáct škol soukromých. Z výše uvedeného vyplývá, že olomoucké školství nabízí širokou paletu a střední školy jsou na velmi vysoké úrovni. O tom vypovídá i například nedávno uskutečněná akce Talent Olomouckého kraje, kde si téměř sedmdesát žáků převzalo ocenění.

Na co se chcete jako náměstek pro školství soustředit?

Z mého pohledu je zásadní, aby školství reflektovalo potřeby trhu práce. To znamená, že chci pokračovat v podpoře polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Budu podporovat modernizaci učeben, digitalizaci a vybavení škol kvalitními pomůckami. Pozornost chci rovněž zaměřit na gymnázia jako elitní vzdělávací ústavy a na péči o talentovanou mládež. Rád bych se přičinil o ještě větší spolupráci středních a vysokých škol včetně Inovačního centra Olomouckého kraje, a to mimo jiné s cílem většího kontaktu studentů a zaměstnavatelů.

Na straně druhé vnímám vysokou kvalitu speciálních škol, které jsou v době inkluze opomíjeny, ačkoliv jejich výsledky práce s dětmi s různými vzdělávacími potřebami jsou neoddiskutovatelné. S ohledem na dění v současné společnosti bych se rád zaměřil také na prevenci a bezpečnost našich škol.

Svatopluk Binder Funkci náměstka hejtmana získal vysokoškolský učitel Svatopluk Binder i přesto, že mezi 26 mandáty krajských zastupitelů, které hnutí ANO v zářijových volbách získalo, se dostal až z 25. místa kandidátky. Šest let je olomouckým zastupitelem, působí rovněž jako předseda komise olomoucké městské části Nové Hodolany. Od roku 2020 je také krajským zastupitelem.

Kraj dlouhodobě podporuje stipendii technické a učňovské obory. Je dost žáků se zájmem o polytechnické vzdělávání a řemesla?

Olomoucký kraj byl jedním z prvních, který začal s podporou technických a učebních oborů. Kraj dlouhodobý nedostatek absolventů určitých oborů aktivně řeší a podporuje jejich studium. V tomto školním roce mají žáci celkem třiceti učebních oborů a osmnácti technických oborů zakončených maturitou nárok na stipendium v rámci podpory polytechnického vzdělávání a řemesel. Ta je hrazena z rozpočtu kraje a vztahuje se jak na žáky námi zřizovaných škol, tak na žáky škol soukromých. Snahou je zastavit pokles zájmu a pokračovat v nastaveném trendu.

Jak vidíte důležitost praxí ve firmách?

Považuji ji za zásadní. Už jsem zmiňoval svoji podporu spolupráce středních škol a firem a jsem velice rád, jak se tato spolupráce rozvíjí. Je již celá řada středních škol, které ji navázaly. Pojem duální vzdělávání, který je v jiných evropských státech zcela běžným, se u nás také „zabydluje“, prozatím jen v některých prvcích. Nicméně je podstatné, že jsme na dobré cestě, a proto předpokládáme i úpravu školského zákona v roce 2026 jdoucí kromě jiného i tímto směrem. Jde především o to, že v rámci spolupráce na základě smluvního vztahu může škola realizovat svoji praktickou výuku přímo ve firmě. Domnívám se, že i z pohledu uvedených firem je o tuto spolupráci velký zájem, poněvadž si tak připravují svoje budoucí zaměstnance.

Trendem jsou oborová lycea, v září například otevřelo v Šumpersku jedno s přírodovědným zaměřením.

Olomoucký kraj v tomto školním roce otevřel šest tříd lyceí. Na námi zřizovaných středních školách se jedná o lycea technická, pedagogická, ekonomická a přírodovědná. V případě střední školy jiných zřizovatelů se jedná o kombinované lyceum na Waldorfské střední škole Olomouc.

Můžete pro ty, kteří se s tímto pojmem zatím nesetkali, krátce vysvětlit, co vlastně lycea jsou?

Jedná se o čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou, který obsahem vzdělávání stojí mezi gymnáziem a střední odbornou školou.

Mohou lycea střední školství posílit?

Z mého pohledu doplňují pestrou škálu středoškolských oborů, ale neměla by se stát dominantními obory.

Působíte v akademickém prostředí. Je pro kraj podstatné rozvíjet vztahy s univerzitou a vysokými školami v regionu, případně je i finančně podpořit jako v minulosti?

Ano, určitě. Vysoké školy jsou nedílnou součástí celého systému školství a z hlediska historie nemůžeme Univerzitu Palackého v Olomouci opomenout. Je partnerem nejen pro město Olomouc, ale také pro kraj. Z naší strany máme velký zájem v nastavené spolupráci pokračovat, a to nejen finančně. Samozřejmě podpora se bude týkat i dalších vysokých škol působících v regionu, a to jak v rámci dotačního titulu, který je určen vysokým školám, tak i při realizaci strategických projektů kraje.

V částech regionu zasažených povodněmi měly děti distanční, případně přerušenou výuku. Jak si teď stojí v kraji vyplavené střední školy?

Předně bych rád poděkoval všem ředitelům škol a školských zařízení, jakým způsobem se vyrovnali a nadále vyrovnávají s následky povodní. Uvědomuji si, že to byla nejen pro ně nelehká situace, kdy kromě svých osobních problémů, řešili například stav budov, zajištění výuky a podobně. Aktuálně všechny střední školy již obnovily výuku na svém obvyklém místě a žáci se tak nemuseli přemisťovat. Olomoucký kraj pomáhá v maximální možné míře nejen finančně, ale i dobrovolnickou činností.