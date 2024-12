Žáci usedli do lavic ve škole z kontejnerů, tu původní spláchla povodeň

Zvonění tentokrát neproběhlo elektronicky, ale zvonkem, který jinak slouží jen k přivolávání Ježíška o Vánocích.

„Kolegové zvonek přinesli a zazvonili na chodbě,“ popsal ředitel školy Filip Worm.

Učitel češtiny a také třídní 6. A Jiří Štěpán Truneček s dětmi začíná probírat, jak psát dopis, aby v něm byly všechny náležitosti.

Jímavým vzpomínkám na dobu od povodně, kdy se děti druhého stupně musely jezdit učit do azylu v hotelové škole v nedalekém Jeseníku, se nevyhne.

„Tady je to lepší,“ říká jedna šesťačka a ostatní děti přikyvují. Nové prostory totiž v ničem nepřipomínají nepříjemná provizoria.

Nejde o klasickou třídu

Třídní učitel říká, že bude potřeba si zvyknout „Klasická třída je přece jen lepší, protože tam jsou všechny potřebné pomůcky, které tady mít nemůžeme. Pro žáky je to nové, mají co objevovat,“ míní Truneček.

Školáci se s učitelem shodují, že školní rok ukončí v modulové škole. „Byly optimistické předpoklady, že v lednu se vrátíme do opravených tříd. To se ale určitě nepodaří. Opravdu se tam objevuje jeden problém za druhým,“ říká učitel.

Děti se chlubí, že v „mezidobí“ od povodně chodily s rodiči pomáhat s úklidem vytopených prostor. „My jsme sem chodily s maminkou. Čistily jsme židle a lavice, abychom v nich zase mohli pracovat,“ řekla Kristýna Klárová.

Kdo všechno pomáhal? Zvedne se les rukou. „Já jsme chodil s kamarády. Nejvíc to bylo uklízení lavic a židlí a nosili jsme je do tříd. Práce bylo spoustu,“ popisuje Daniel Skřivánek.

S rodiči chodil uklízet i další chlapec. „Vynášeli jsme bláto, uklízeli a pak jsme ještě pomáhali při otloukání omítek,“ pochlubil se.

Ředitel Filip Worm ocenil ukázněnost žáků druhého stupně po dobu, kdy dojížděli do Jeseníku, i jejich pomoc. „Bylo to pro ně náročné, byly rozmístěni na třech místech v Jeseníku. S rodiči odvedli taky ohromný kus práce. Myslím, že všechny to stmelilo,“ popsal Worm.

Šedesáté výročí se nekoná

Kamenná škola měla letos oslavit 60 let od postavení. „Oslavy se přesunou na příští rok. Bude to sice 61. výročí, ale rádi bychom oslavy spojili se slavnostním otevřením opravených prostor. Věřím, že do té doby se nám je podaří nejen opravit, ale i vylepšit, zmodernizovat, aby odpovídaly době,“ sdělil ředitel.

V českoveské škole se učí celkem 200 žáků. Žáci prvního stupně mohli využívat patro školní budovy, kam se voda nedostala. Druhý stupeň dojížděl do Jeseníku, kde se učil v hotelové škole, středisku volného času a na gymnáziu.

Pronájem modulární školy je na jeden rok. „Věřím, že do příštího školního roku dáme všechno do pořádku a děti se zase vrátí do své školy. Když se to podaří ještě dříve, tím lépe,“ je optimistou starosta České Vsi Petr Mudra.

Podobná modulární sestava jako v České Vsi vznikla v Jeseníku, kde voda vyplavila školu na Nábřežní ulici. V Písečné na Jesenicku voda taky zasáhla základní školu, ale třídy jsou až v patře, takže výuku to neovlivňuje. V přízemí byla ale školní kuchyň a jídelna. Děti teď chodí na obědy do nedalekého domova pro seniory.