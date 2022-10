Dřív se zdály drahé, ted smlouvy na energie drží sklárny a slévárny nad vodou

Například společnost Damarus má v Rapotíně moderní linku na kalení skla, kde sklo získává vyšší pevnost, odolnost vůči teplu a pružnost. Firma dodává bezpečnostní skla nebo skla pro gastroprůmysl a do interiérů.

„Sklo se u nás zahřívá na šest set stupňů, což je velmi energeticky náročné,“ uvedl jednatel společnosti Lukáš Rusnák.

„Máme sice zasmluvněné ceny energií a část energie nám dodává bioplynová stanice v Rapotíně, ale řekl bych, že růst cen energií nás velmi zasáhne. Otázka je, do jaké míry to budeme moci promítnout do cen výrobků energie,“ sdělil Rusnák.

Výroba rapotínské firmy je už druhá v řetězci, která je extrémně náročná na energie. Prakticky totiž zušlechťuje výrobky skláren, které jsou rovněž energeticky vysoce náročné.

„My jsme závislí na dodávkách výrobků ze skláren. Když nebudou vyrábět, tak ani my nemáme co dělat,“ řekl Rusnák.

Nároky na teplo jsou extrémní

Jenže problém podle něj může nastat, i když výroba „pojede“. „Sklárny nám dodají výrazně dražší sklo, my budeme muset kvůli energiím také zdražit. Otázkou je, do jaké výše budou růst ceny akceptovat naši zákazníci,“ sdělil Rusnák.

Nevylučuje opatření, kdy firma bude vyrábět hlavně v časech, kdy je levná energie.

Bez velkého množství energie se neobejde ani zábřežská keramická fabrika Karel Kolomazník - keramické závody vyrábějící užitkovou keramiku pro dům a zahradu.

„Jedním z důvodů, proč přežíváme, je ten, že máme dlouhodobě nasmlouvané energie, což bylo v normálních časech sice dražší, ale teď se to ukazuje jako prozíravé,“ říká jednatel firmy Karel Kolomazník.

Odbyt podle něj zatím funguje. „Lidé pořád kupují, ale časem se dá očekávat útlum poptávky. Plyn se brzy ocitne za hranou, kdy už bude nutné zdražovat hodně výrazně. Pokud zdražíme o 30 až 50 procent, tak je otázka, jestli ještě budou třeba hrnce na zelí prodejné,“ přemítá Kolomazník.

Ozývají se noví zákazníci, jimž padli dodavatelé

Vysoké náklady na energie musí vynakládat i slévárny. Třeba Slévárna ANAH v Prostějově potřebuje při výrobě především koks, který dostává z Polska. „Nárůst ceny je několikanásobný, ale věřím, že to ustojíme,“ sdělil ředitel Slévárny ANAH Milan Sosík.

Podle něj sice hrozí ztráty kvůli vysokým cenám energií, na druhou stranu ale vidí nové příležitosti. „Ozývají se noví zákazníci, jejichž dodavatelé zkrachovali, což firmě otvírá nové zajímavé trhy,“ řekl Sosík.

Šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk vidí v energeticky náročných oborech problém.

„Tyto obory potřebujeme. Bohužel je pro ně velmi obtížné na energiích ušetřit, protože oni zkrátka potřebují velké množství energie, i když mají špičkové tavicí či vypalovací pece,“ . řekl Švamberk.

„Tam se ušetřit nedá. Navíc je pro ně těžké, ne-li nemožné dodržovat energetické stupně, protože tyto pece mnohdy nejde bez velkých následných škod odstavit,“ doplnil Švamberk.