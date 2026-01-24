„Výběr velkých oprav komunikací, chodníků, autobusových zastávek, mostů, podchodů, lávek i veřejného osvětlení je pro letošní rok sestaven nejen podle významu komunikace, ale i podle aktuálního stavu s přihlédnutím k požadavkům komisí městských částí,“ komentovala výběr staveb primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Zhoršený stavebně technický stav vozovek přinese letos i opravu komunikací v ulicích kpt. Jaroše, Kapucínské a Purkrabské nebo opravu zastávek a parkoviště u tržnice na bývalém autobusovém nádraží v ulici Aksamitova.
Vzniknou i nové přechody pro chodce v Droždíně a také v Nedvězí ve Štúrově ulici. Oprava čeká i podchody, například vstup z terminálu A do podchodu u vlakového nádraží.
„V případě finanční úspory plynoucí z rozdílu mezi předpokládanými a skutečnými náklady na realizaci využijeme peníze na další opravy,“ potvrdila vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.
V záloze tak vyčkává dalších čtyřicet připravených položek, mezi nimiž jsou opravy vozovek a chodníků v ulicích Arbesova, Gorkého, nebo dokončení stavebních úprav na ulici Libušina v blízkosti autobusové zastávky Civilní obrany. Tato suma představuje dalších 94 milionů korun.
V podobném finančním rozsahu probíhala obnova komunikací ve městě i v loňském roce.