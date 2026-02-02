„Severoamerické zoo na chov siky vietnamského zcela rezignovaly a je zřejmé, že tamní chovy během pár let zaniknou. Odpovědnost za jeho přežití tak závisí jen na evropských zoo,“ uvádí koordinátor EEP programu Jan Pluháček ze Zoo Olomouc, který plemennou knihu zpracovává.
Plemenná kniha je oficiální evidence zvířat určitého plemene, do níž se zapisují údaje o jejich původu, tedy především o rodičích a dalších předcích. Slouží ke kontrole a zachování čistokrevnosti plemen, k řízení chovu a ke zlepšování jejich zdravotních a povahových vlastností.
„Přestože populace v evropských zoo prosperuje a roste, vznáší se však i nad ní nová hrozba v podobě evropské legislativy, která siku vietnamského v loňském roce zařadila na seznam invazivních druhů v celé EU,“ informuje mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Evropské zoo tak nesmějí toto – ve zbytku planety vyhubené zvíře – množit. „Musí si zažádat o výjimku a zapojit se tím do velmi zdlouhavého byrokratického procesu s nejistým výsledkem,“ říká Gronská.
Už se vyskytují i případy, kdy výjimka udělena nebyla. „To vše může řadu zoo odradit toto extrémně vzácné zvíře chovat,“ míní Gronská. „Je s podivem, že při zavádění siky vietnamského na daný seznam nikdo evropský záchranný program nekontaktoval,“ dodává Pluháček.
V rodné Asii je už vyhubený. Usiluje se o návrat
Vydání plemenné knihy obsahuje údaje o žijící populaci k 1. říjnu 2025, kdy bylo chováno a evidováno celkem 430 jedinců ve 41 institucích. Drtivá většina zoo (39) i zvířat (425) se nachází v Evropě. Po dlouhých pěti letech přináší toto vydání plemenné knihy i historický seznam všech 3 514 jedinců chovaných ve 135 různých institucích od roku 1961 do dneška.
Sika vietnamský je nejjižněji žijícím poddruhem jelena siky. Obýval severní Vietnam a jižní Čínu. Před padesáti lety byl však zcela vyhuben a přežil jen na farmách. Z nich se dostal i do zoologických zahrad v Evropě a z Evropy i do severoamerických zoo.
Nadějí zůstává projekt o navrácení siky vietnamského zpět do severního Vietnamu, konkrétně do národního parku Cuc Phuong. „Tam by mohla v budoucnu putovat zvířata z vybraných evropských zoo, pakliže populace přežije,“ uzavírá Gronská.