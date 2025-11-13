Autoři nové knihy působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. „Knihu sepsali Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil a Petr Krol, kteří v ní přináší nejen výsledky svého výzkumu, ale také modelové rizikové situace, případy z médií i doporučení pro trenérskou praxi a safeguarding ve sportovním prostředí,“ přiblížil mluvčí univerzity Egon Havrlant.
Sport a sexualita k sobě podle vědců patří, je ovšem nutné, aby vztahy mezi jednotlivci byly hlavně profesionální s jasně stanovenými hranicemi, zejména v dětském a adolescentním věku.
„Nová publikace může posloužit jako návod, jak bezpečné prostředí v oblasti sexuality nastavit,“ poznamenal mluvčí.
„Nebylo vůbec snadné takto zaměřenou knihu dát dohromady tak, aby byla poučná, odborná a zároveň čtivá,“ upozornila klinická psycholožka Dana Štěrbová.
„Myslím ale, že se nám povedlo vytvořit něco, co je využitelné v rámci safeguardingu na úrovni sportovních svazů a s ohledem na blížící se zavedení dětských certifikátů pro pracovníky s dětmi,“ upřesnila Štěrbová.
Témata z praxe
Autoři se sexualitou ve sportu zabývají přes deset let. „Na 240 stranách otevřeli a dali do kontextu témata, se kterými se trenéři denně setkávají a kterým se ale u nás dosud nikdo v tomto rozsahu odborně nevěnoval,“ poznamenal mluvčí Palackého univerzity.
Z pohledu psychologického a pedagogického, ale i z pohledu trenérské zkušeností se kniha věnuje problematice komunikace, doteků, sexuálního obtěžování a zneužívání nebo groomingu.
„Součástí publikace jsou také doporučení pro prevenci a vybrané safeguardingové dokumenty, například Kodex chování trenéra ve vztahu k sexualitě nebo Desatero bezpečí ve sportu,“ popsal Havrlant.
„Poměrně velký prostor jsme věnovali také některým reálným případům a jejich mediálnímu obrazu. Zajímali jsme se, jak případy dopadly, a analyzovali, jak o nich média informovala a jak byly tyto zprávy vnímány, jestli například nedocházelo ke vzniku morální paniky,“ přiblížil Zbyněk Svozil, plavec a dlouholetý trenér.
Fiktivní psycholog...
Každou tematickou část knihy přitom uzavírá, jako jistý uvolňující prvek, fiktivní sportovní psycholog z Hané Pepe, který předešlý text výstižně shrnuje.
„Zároveň čtenáři najdou i otázky, které slouží k ověření pochopení toho, co četli, ale především k zamyšlení nad tématy. Naším cílem je totiž i to, aby se sportovní veřejnost naučila o těchto věcech přemýšlet a mluvit,“ přiblížil třetí z autorů, školní a sportovní psycholog Petr Krol.
Kniha, která vyšla u nakladatelství Grada Publishing, byla pokřtěna v úvodu odborné konference Sport a sexualita v trenérské praxi, kterou FTK UP na počátku listopadu již potřetí uspořádala, tentokrát se zaměřením na problematiku transgenderu ve sportu.
„Díky autorům za úsilí, trpělivost a odvahu zpracovat tak důležité téma. Věřím, že je to kniha, která může změnit přístup k sexualitě ve sportu,“ popřál děkan FTK UP, sportovní psycholog Michal Šafář.