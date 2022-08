Jedna jízda za dvacku. Města drží cenu taxi pro seniory, víc je zadotují

Třeba prostějovská radnice zaplatí provozovateli o 219 tisíc korun víc, než předpokládala. Původně měla na seniortaxi vyčleněno 900 tisíc. Na úpravě dotace se město dohodlo s firmou Rosi Logistik, která službu zajišťuje.

„Cena ropy, a tedy i pohonných hmot je dnes výrazně ovlivněna řadou faktorů, které ani jedna strana nemohla v době podpisu smlouvy předvídat. Od srpna 2021 vzrostly ceny paliv v Česku o víc než čtyřicet procent, rostou i náklady na servis a běžnou údržbu vozidel,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

„Za původních podmínek se služba jevila jako neudržitelná. Bylo tedy nutné jednat o navýšení ceny nebo ukončení spolupráce,“ dodala.

Radnice chtěla službu zachovat, proto se s provozovatelem dohodla na zvýšení příspěvku. Cena tak pro seniory zůstane stejná – dvacet korun za každou jízdu.

Zejména kvůli zdražování paliv bude na taxi pro seniory doplácet víc i přerovská radnice.

„Jedná se o částku asi 100 až 120 tisíc korun, ale cena jízdného se díky tomu nijak nezmění,“ popsala za magistrát Lenka Tomečková.

O službu je ve městě obrovský zájem, jedna cesta seniory vyjde stejně jako v Prostějově.

V Šumperku zájem neopadl ani po zdražení

V Jeseníku o doplatku teprve jednají, i tam by ale jízdné mělo i nadále zůstat na současných dvaceti korunách. Jediným okresním městem regionu, kde senioři musí nově platit za svou taxislužbu víc, je tak Šumperk. Změna platí od začátku července.

„Z původních třiceti korun za jízdu jsme zdražili na padesát. Senioři to ale chápou, takže i přesto je služba skoro stoprocentně vytížená. Možná bychom uživili i druhé auto, to ale záleží na městu, jestli nám ho obstará,“ řekla Blanka Horáčková, ekonomka a projektová manažerka neziskové organizace Pontis, jež v Šumperku poskytuje sociální služby.

Zatímco ve zmíněných městech je u starší generace seniortaxi hojně využívaným způsobem dopravy, v Olomouci tuto službu radnice nepodporuje. Funguje tam jen zvýhodněné taxi pro osoby se zdravotním postižením.

„S městem spolupracuji na převozech vozíčkářů a držitelů průkazů ZTP, ale na seniory obecně se tato služba nevztahuje. Jsou to asi čtyři roky, kdy jsem nabízel, že bych mohl vozit i je v rámci seniortaxi, ale doposud nebyla vůle to v Olomouci zavést,“ přiblížil jednatel společnosti Alfa Taxi Karel Ťulpa. Ten doplnil, že kvůli zdražování paliv musel i on svým zákazníkům cenu mírně zvýšit.

„Za každých započatých pět kilometrů je to plus deset korun. Jinak si handicapovaní platí asi dvě třetiny z klasické ceny a na zbytek mám grant od města,“ upřesnil.

V Olomouci slouží soukromá iniciativa

V Olomouci je jedna z nejrozšířenějších bezbariérových městských hromadných doprav, proto radnice o zavedení seniortaxi zatím stále neuvažuje.

„Je to rozhodnutí vedení města, které s ohledem na to, že je Olomouc ve špatné finanční kondici a že máme rozšířenou bezbariérovou městskou hromadnou dopravu, nemá zatím v plánu tuto službu pro seniory rozšiřovat. Ti navíc mají jízdné v MHD zdarma,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer.

O budoucnosti seniortaxi bude podle něj znovu rozhodovat nové vedení města, jehož podobu určí výsledky podzimních komunálních voleb, jelikož se jedná o čistě politickou otázku.

Dlouholetá taxikářka Alena Fišerová má ale pocit, že je taxi pro seniory potřeba i v Olomouci. Proto si na sociálních sítích zřídila stránku Seniortaxi Olomouc, aby se starší lidé mohli bez problémů dostat třeba k lékaři i v situaci, kdy je tam rodina nemá čas zavézt. Službu na vlastní pěst provozuje už více než rok.

„Senioři si taxi objednají na určitou hodinu a mají jistotu, že tam opravdu přijedu včas, nebudu na ně spěchat a nebudu zlá, když bude nutné chvíli počkat. Často totiž mají strach, že jsou pomalí a zdržují, proto je ujišťuji o opaku,“ shrnula Fišerová.

„Jedna jízda je vyjde na 89 korun nebo 119 korun z okrajových částí. Zatím tuto cenu dlouhodobě držím, ale uvidíme, co bude po létě,“ dodala.

O žádosti o dotaci od města zatím neuvažuje, jelikož je to podle ní hodně papírování, a navíc ani neví, jaký by to mělo ohlas.