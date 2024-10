Slezský Semmering v troskách. Železniční trať utrpěla při nedávných záplavách

Kolejiště je na řadě míst podemleté a zničené, škody jsou i na železničních stanicích. Potrvá dlouho, než po ní znovu budou jezdit vlaky jako před záplavami.

„Trať Slezského Semmeringu do Jeseníku skutečně patří mezi ty, které povodně postihly nejcitelněji. Železnice tam byla natolik poničena, že v celém úseku teprve nyní dokončujeme všechny potřebné technické pochůzky, které zjišťují přesný rozsah poškození,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na trati provozují vlaky České dráhy. Dopravce musí čekat, až ji Správa železnic znovu uvede do provozuschopného stavu.

„Jsme samozřejmě se Správou železnic v pravidelném kontaktu, a to i v rámci koordinační krizové skupiny, kterou vede ministr dopravy. Za České dráhy jako dopravce je možné říci, že tam, kde to pozemní komunikace umožňuje, jsme zavedli alespoň náhradní autobusovou dopravu,“ sdělil specialista externí komunikace Českých drah Filip Medelský.

Kromě části trati Slezského Semmeringu mezi Rudou nad Moravou a Hanušovicemi (s prodloužením do Šumperka) jezdí autobusy například také ze Starého Města pod Sněžníkem do Hanušovic, mezi Kouty nad Desnou nebo mezi Velkými Losinami.

„Nicméně stále jsme ve stavu, že na mnoha místech ani toto řešení není možné, kvůli závažnému poškození silnic v regionu. České dráhy jsou zároveň připraveny v momentě, kdy to bude z hlediska železničního a logistického možné, obnovovat pravidelný vlakový provoz, co nejrychleji to půjde,“ ubezpečil Medelský.

Povodeň podemlela železniční trať na Jesenicku.

Podle mluvčího Správy železnic je těžké teď odhadovat i výši škod na trati Slezského Semmeringu. „Platí ale, že celkové povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun a podstatná část bude potřeba právě na její obnovu,“ zdůraznil Gavenda.

Nejhůř dopadlo Hanušovicko

Trať z Rudy nad Moravou do Jeseníku je po povodni poškozená v ohromném rozsahu. „Jde hlavně o podemleté úseky, jichž jsou stovky metrů. V nich bylo navíc poškozeno i kabelové vedení. Zatopeny byly přestavníky výhybek a zabezpečovací zařízení na přejezdech,“ popsal Gavenda.

Povodeň se dále podepsala na minimálně osmi desítkách stavebních objektů, především mostů a propustků, které bude třeba opravit. Trať se podle něj bude muset na mnoha místech podbít. Nejvíc poničených míst je na Hanušovicku.

„Předběžně počítáme s tím, že z Rudy nad Moravou do Hanušovic by se mohlo jezdit zhruba v polovině listopadu. Z Hanušovic do Jeseníku pak přibližně od poloviny prosince,“ nastínil Gavenda.

Upozornil, že úsek z Hanušovic do Jeseníku se pravděpodobně otevře jen přechodně k obsluze zimní sezony v Jeseníkách. Teprve v příštím roce by pak měla následovat zásadní rekonstrukce.