Auta projedou Přerovem rychleji, na semaforech už nebude trvale celočervená

Vedení města Přerov nechalo seřídit tři semafory v nočním provozu. „Došlo k úpravě z režimu blikavá oranžová do červené,“ informoval náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

„Celočervená je takový stav, kdy na žádné signální skupině nesvítí volno a vozidla si tento signál vyvolají pomocí detektorů na vjezdech do křižovatky – a pěší zase tlačítky pro chodce,“ vysvětlil náměstek.

Auto, které do křižovatky přijíždí, snímají kamery, a pokud řidič dodržuje povolenou rychlost, tak plynule a bez zastavení projede křižovatkou.

„Tím se zvýší bezpečnost a zároveň dojde k omezení překračování rychlosti. Navíc v této křižovatce nebylo při výjezdu vozidla z ulice Komenského směrem na ‚průpich‘ dostatečně dobře vidět, takže řidiči museli najet co nejblíže do křižovatky. A to je také tímto opatřením ošetřeno,“ doplnil Navrátil.

Křižovatka na „průpichu“ s Kramářovou zase přešla z režimu blikavá oranžová, do režimu trvalá zelená.

„Trvalá zelená znamená, že na hlavní svítí zelená, na vedlejších či na přechodu pro chodce svítí červená, dokud chodec, který chce komunikaci přejít, nestiskne tlačítko,“ popsal Navrátil.

Připomínky řidičů

„Reagovali jsme nejen na naši zkušenost s průjezdem městem, ale také na četné připomínky řidičů a občanů,“ řekl k úpravám vedoucí odboru majetku města Alexandr Salaba.

„Křižovatka Komenského a Palackého v režimu celočervená si vyžádala také úpravu nasměrování detekčních kamer, aby zabraly více vozidel z ulice Palackého, a tím byl průjezd plynulejší,“ upozornil Navrátil.

Náměstek pro dopravu zdůraznil, že se zvýšila i bezpečnost chodců, kteří přecházejí hlavní tah. „V nočních hodinách chodci vstupovali do vozovky sice na přechodu, ale přesto vznikaly nebezpečné situace. Chodec si nyní obvyklým způsobem vyvolá zelenou a bezpečně přejde přes komunikaci,“ vysvětlil.