Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

  16:14
Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve středu a čtvrtek na Střední škole polytechnické v Olomouci.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky...
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.

„Pro budoucí studenty i jejich rodiče je ve výstavních prostorách školy připravená ucelená nabídka možností studia v rámci celého regionu,“ sdělila Dagmar Drexlerová z organizačního týmu.

Organizátory akce jsou odbor školství Krajského úřadu Olomouc a Úřad práce Olomouc. Pro návštěvníky je připraveno více než 80 stánků, na nichž se budou prezentovat střední a vyšší odborné školy se sídlem v kraji.

„Stává se příjemnou tradicí, že na Scholaris Olomouc přijíždí i školy se sídlem mimo náš kraj, které budou prezentovat učební a studijní obory, jež se v našem kraji nevyučují,“ doplnila Drexlerová.

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky technologie výroby potravin.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky budoucích kadeřnic.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky cukrářské výroby.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky vyšší odborné a střední školy automobilní.
Například z Kroměříže přijedou zástupci Střední průmyslové školy mlékárenské, svou nabídku předvede rovněž Vojenská střední škola Moravská Třebová nebo Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli, jež nabídne žákům možnost studovat maturitní obor chovatel cizokrajných zvířat.

Vedle zástupců středních škol budou uchazečům podávat informace o studiu odborníci z olomoucké pobočky Úřadu práce a z odboru školství krajského úřadu. Zájemci se dozvědí, jak jsou různé obory žádané a jaké mají absolventi uplatnění.

Akci navštíví přes tři tisíce žáků a rodičů

V dopoledních hodinách se výstavy účastní především žáci 8. a 9. tříd základních škol spolu s výchovnými poradci a vyučujícími.

„Pracovníci Úřadu práce v Olomouci oslovili kolem sedmdesáti základních škol z kraje a sestavili harmonogram, podle něhož se školy výstavy zúčastní, aby nedocházelo k větší kumulaci žáků,“ podotkla Drexlerová.

V odpoledních hodinách jsou vítáni především žáci se svými rodiči nebo prarodiči, aby získali podrobnější informace o vybraném oboru či škole. V minulých letech dorazilo během dvou výstavních dnů přes tři tisíce žáků a rodičů.

„Vybrat si správné povolání s jistotou, že i po maturitě nebo závěrečných zkouškách bude dobrá uplatnitelnost v praxi a zajímavá a dobře placená práce, to je docela oříšek jak pro žáky samotné, tak i pro rodiče. Scholaris může s výběrem studijního nebo učebního oboru výrazně pomoci,“ vyzdvihl ředitel Střední školy polytechnické Olomouc Aleš Jurečka.

Informace o studiu i uplatnění

V rámci přehlídky škol budou ve třech stáncích prezentovány vybrané směry vzdělávání, které se představí uchazečům ve větším rozsahu činnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

„Pro letošní, 29. ročník byly zvoleny maturitní obory scénická a výstavní tvorba, mechanik seřizovač a učební obor klempíř,“ vyjmenovala Drexlerová.

Školství musí odrážet potřeby pracovního trhu, říká náměstek hejtmana Binder

Na stáncích podporovaných oborů se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o studiu daného oboru. K dispozici bude seznam všech škol, kde se podporované obory učí, a také seznam oborů, jež jsou Olomouckým krajem podporovány formou stipendií.

Kromě toho budou připraveny workshopy a soutěže jednotlivých oborů. Pro výherce budou nachystány drobné odměny. Ve středu je výstava otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek od 8 do 16 hodin.

„Přijďte se podívat, získat informace a popřemýšlet, kudy se bude ubírat vaše další kariéra, čemu byste se chtěli v budoucnu věnovat. Jedinečná a ucelená prezentace všech škol Olomouckého kraje nabídne to, co potřebujete, což jsou informace a podklady pro rozhodování o budoucnosti,“ zve Drexlerová.

