Lidé přijdou za silnými značkami a odpočinkem, věří šéf obchodního centra

Víkend po otevření obchodních center je brali lidé útokem. Jaká je situace teď?

Již se postupně zklidňuje, zaznamenáváme však stále vyšší návštěvnost než v předcovidovém roce 2019. Stejné období v loňském roce 2020 pak překonáváme o desítky procent. Navíc je potřeba vzít v potaz, že je stále uzavřeno kino i divadlo, které se jinak výrazně podílejí na návštěvnosti Galerie Šantovka.

Za poslední rok prošla obchodní centra zatěžkávací zkouškou. Většina obchodů byla kvůli covidu a vládním opatřením zavřená. Jak se to projevilo u vás?

Jsme v provozu od roku 2013 a posledních dvanáct měsíců bylo určitě nejtěžších v naší historii. Spolu s chaotickými plány vlády na zvládnutí pandemie a tím souvisejícími opatřeními, která leckdy nedávala smysl, jsme museli velmi pružně reagovat na nastalou situaci. Opatření se zejména na jaře 2020 měnila téměř každým dnem a to bylo opravdu velmi náročné zvládnout. Pokaždé jsme se snažili z důvodu bezpečnosti zákazníka jít nad rámec nařízení. Použili jsme řadu unikátních technologií a zařízení, mnohdy jako první v České republice. Jako první v kraji jsme instalovali mobilní testovací centrum. Společně s Asociací obchodních center jsme realizovali výzkum profesora Šerého, který prokázal, že prostředí obchodních center je bezpečné. Na základě těchto opatření jsme také získali certifikaci Bezpečné obchodní centrum.

Někteří obchodníci kvůli situaci ukončili provoz, nebo ukončení zvažují. Máte informace, že by nájemci chtěli z centra odejít kvůli krizi způsobené covidem?

Ano, je tomu bohužel tak. V první vlně to postihlo nejvíce značky, které byly ve vážných problémech i před pandemií, například Pietro Filipi. Druhá a třetí vlna pak vzhledem k vládním opatřením postihla velmi výrazně všechny provozovatele a je pravděpodobné, že ve střednědobém horizontu bude mít likvidační následky pro některé další nájemce. Státní dotační programy jsou zcela nedostatečné a na rozdíl například od Rakouska žádnou zásadní úlevu nepřinesly. Hovořím denně s mnoha našimi nájemci a vím, v jak zoufalé situaci se někteří nacházejí. Obuvní a oděvní značky jsou vzhledem k dlouhému objednávkovému cyklu (až roční předobjednávky kolekcí, pozn. autorky) a odstřihnutí od již třetí nejsilnější sezony (jaro 2020, Vánoce 2020, jaro 2021) v kritické situaci. Mají obrovské zásoby zboží a v něm utopené peníze, které budou jen velmi obtížně dostávat zpět. Snažíme se všechny naše nájemce podporovat, ale naše zdroje jsou omezené a nejsme schopni suplovat nedostatečnou vládní podporu.

Profil Petr Navrátil se narodil v roce 1968 v Olomouci. Působil ve stavebnictví, později v různých pozicích v nadnárodních retailových řetězcích. V současnosti pracuje v pozici manažera centra Galerie Šantovka, v jeho čele je již od otevření v roce 2013.

S jakými problémy jste se museli za poslední rok vypořádávat?

Nejvíce nás potrápila vládní opatření, která byla vyhlašována systémem hop sem, hop tam a často se vzájemně negovala. Vzhledem k naší velikosti se u nás pořád něco děje i bez covidu, ale myslím si, že to zvládáme se ctí.

Jednáte s exkluzivním klientem, který by se ve vašem centru mohl objevit a který v Olomouci, případně v kraji není?

Ano, jednáme, ale jména zatím prozradit nesmím. Probíhají finální jednání s několika nájemci včetně velkých, v několika případech se už projektuje. Pokud to dobře dopadne, a vše tomu nasvědčuje, mohou se naši zákazníci v brzké době těšit na opravdu zajímavé značky, za kterými by jinak museli cestovat hodně daleko.

Nemáte strach, že si lidé zvykli tolik nenakupovat a že by se to mohlo i do budoucna na chodu centra projevit? Máte v záloze nějaké triky, jak lidi přitáhnout?

Doba se mění, lidé si zvykli nakupovat v online prostoru i věci, u nichž jim to dříve připadalo nepředstavitelné. Osobně si však myslím, že obchodní centra a obecně celý tzv. kamenný retail mají stále své místo na slunci. Obchodníci i provozovatelé se však budou muset přizpůsobit konkurenci, zaměřit se více na přívětivost, osobní přístup, nabídnout služby navíc a hledat ve spojení s online více synergie. My samozřejmě také nespíme na vavřínech a to, co připravujeme, nejsou triky, ale spíše sledování světových trendů v branži. Víme, že se lidé při nákupech chtějí cítit komfortně, chtějí se bavit, dobře se najíst. To jsou směry, na kterých pracujeme ve spojení s odborníky na jednotlivá odvětví, a v nadcházejícím období představíme mnoho změn a vylepšení, jež dle našeho názoru přispějí k pozitivnímu zážitku z návštěvy Galerie Šantovka.

Kolik za rok přijde do centra lidí?

V roce 2019 nás navštívilo skoro devět milionů lidí. Loni už to bylo samozřejmě horší, ale v porovnání s Prahou, která byla postižena výpadkem turistů a fenoménem homeoffice, jsme si vedli obstojně. I v roce 2021 je návštěvnost překvapivě vysoká, a to i s přihlédnutím k tomu že většina obchodů byla kvůli restrikcím uzavřena. K sledování návštěvnosti používáme sofistikované zařízení obsahující termokamery na všech vstupech, evidenci parkujících vozidel.

Máte ze zahraničí vypozorovaný trend, který v českých centrech ještě není?

Opravdu jen naznačím. Pracujeme na rozšíření zábavních možností a na zvětšení prostoru pro kvalitní gastronomii a odpočinek, digitalizaci. Realizujeme služby, které navazují na online nabídku a jsou v dnešní době žádané, jako jsou centrální výdejní místa – boxy, nakládací místa pro rozvozy. Snažíme se chovat zodpovědně a intenzivně zavádíme opatření, která mají snížit uhlíkovou stopu, již naše činnost produkuje. Zmíním jen několik projektů: podnikli jsme kompletní výměnu svítidel na všech parkovištích a v zázemí za LED technologie, které přinesly pětasedmdesátiprocentní snížení spotřeby energie v daných prostorech. Připravujeme projekt střešních zahrad a střešní farmy. Podporujeme také v Olomouci ekologickou dopravu prostřednictvím sdílených kol a koloběžek.

Co rozhoduje o úspěchu obchodního centra?

To je hodně těžká otázka, je to kombinace mnoha faktorů, které se v průběhu času mění. Zjednodušeně je to poloha, portfolio značek, nekomplikovanost, sledování moderních trendů v gastronomii a trávení volného času. Lidé už nechtějí jen nakupovat, čekají přidanou hodnotu. Chtějí toho v co nejkratším čase stihnout co nejvíce.

V minulosti se mluvilo o rozšíření centra o přístavbu označovanou Galerie Šantovka 2. V jaké fázi je projekt aktuálně? Rozšíření mělo být přitom hotové podle odhadů na konci roku 2020...

S přístavbou se nadále počítá a bylo na ni vydané územní rozhodnutí. V nejbližší době očekáváme stavební povolení. Z pohledu událostí, které se přes nás za poslední rok přehnaly, jsme obezřetní a pečlivě plánujeme a upravujeme koncept tak, aby byl smysluplný a životaschopný ještě mnoho let po otevření. Funkce nebude čistě obchodní a myslím, že se budoucí návštěvníci mají na co těšit, harmonogram realizace už brzy upřesníme. Prioritou je teď pro nás znovunastartování stávajícího projektu, konsolidace nájemců a pokračování krátké, ale úspěšné historie. Věřím, že máme v rukou dobré karty.