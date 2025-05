Někteří pěstitelé v Olomoucké kraji budou za samosběr od zájemců žádat až o deset korun za kilogram víc než loni.

Letos vůbec neotevře Jahodárna Hamberk u Javorníku, která byla jedinou možností natrhat si čerstvé a voňavé plody pro Šumpersko, Jesenicko a celý sever kraje.

„Musíme vás zklamat, jahody nebudou, a to ani formou samosběru,“ vzkázal podnik na svém webu.

Už loni se na plantážích pustili do rekultivace půdy, při níž bylo nutné jahodníky zaorat.

„Obnovujeme půdu pro příští výsadbu a chceme přejít na jednoleté sazenice, což vyžaduje čas,“ vysvětlila pracovnice jahodárny. Takzvaný holandský způsob pěstování podle ní zaručuje lepší zdravotní stav rostlin, větší výnosy a současně nižší náklady spojené s pěstováním. Návštěvníky na plantážích přivítají až příští rok.

Jahodníky pod lagunami shnily, museli je zaorat

Nejdřív mrazy a poté povodně loni potrápily oblíbenou a vyhledávanou jahodárnu ve Skrbeni na Olomoucku.

Kam na jahody Skrbeňské jahody: samosběr na 1,5 hektaru u cyklostezky na Olomoucku začne během čtrnácti dnů. Cena: loni 83 Kč/kg, letos zdraží. Více na jahodyolomouc.cz.

Farma Měšťánkovi – Bochoř, Přerovsko: samosběr na dvou hektarech na ulici Drahy začne v pondělí v 6 hodin. Cena 70 Kč/kg. Více na farmamestankovi.cz.

Jahodárna Olomouc – Nedvězí a Prostějov: samosběr na šesti hektarech na poli u Nedvězí a šesti hektarech u Prostějova začne nejpozději v úterý. Cena: loni 85 Kč/kg, letos zdraží. Více na jahodarny.cz.

„Voda loni na podzim přišla do míst, kde jsme ji vůbec nečekali a kde naposledy byla při povodních v roce 1997. Na našich plantážích se utvořily obří laguny a jahodníky pod vodou shnily. Více než šest hektarů jsme tak museli zaorat,“ popisuje divoký rok ředitel firmy Solagro Marcel Špaček.

Oblíbený stánkový prodej tak letos kvůli nedostatku jahod nebude. „Jsme rádi aspoň za nějakou výměru, kterou jsme schopni nabídnout pro samosběr, a nebudeme tak muset úplně zavřít. Zaplavené plochy jsme znovu osadili, nové rostliny však budou plodit až příští rok,“ dodává Špaček.

Letos si zájemci mohou nasbírat plody z předloňských jahodníků na zhruba půldruhém hektaru plantáže u cyklostezky mezi Skrbní a Horkou nad Moravou.

„Je to stejné místo, jak jsou lidé zvyklí, jen budou muset jít po poli kousek pěšky. Zahájit samosběr chceme během čtrnácti dní, počítám, že otevřeme na začátku června. Cenu ještě ladíme, ale určitě budeme zdražovat. Počítám, že se dostaneme pod 90 korun za kilogram. Aktuální informace lidé najdou na webu Jahodárny Olomouc,“ sděluje Špaček.

Ze začátku spíš na dort

Již v týdnu chce zahájit samosběr farma Měšťánkovi v Bochoři na Přerovsku.

„Otevřít chceme hned v pondělí od šesti hodin a sbírat se bude tak dlouho, dokud bude co. Jsou to první jahody a rozhodně se ještě nebude sbírat na objem. Spíš radím přijít lidem, kteří jsou místní a chtějí pár kousků na chuť do jogurtu nebo na dort. Pokud chce někdo sbírat hodně jahod na marmeládu nebo na dřeň do mrazáku, měl by to nechat až na další týdny,“ doporučuje Jiří Měšťánek.

Na dvou hektarech plantáží v ulici Drahy mají vysazeno více odrůd, plody tak budou dozrávat postupně.

„Počítám, že samosběr bude probíhat tak čtyři týdny. I když bylo nejdřív velké sucho a poté obrovské výkyvy teplot, kdy vedro vystřídala zima, jahod snad bude dost,“ doufá Měšťánek, který vysadil i půl hektaru nových sazenic na plantáži v Partyzánské ulici. „Ty však letos budou rodit jen asi z desetiny a naplno až příští rok,“ upozorňuje. Cena za kilogram jahod by podle něj měla být stejná jako loni, tedy 70 korun.

Střídání plodin

Adresu změnila známá olomoucká jahodárna, která dříve bývala ve Slavoníně.

„Letos pozveme milovníky jahod na populární samosběr do Nedvězí, bylo to nutné kvůli střídání plodin na polích. Se samosběrem chceme začít nejpozději v úterý,“ avizuje Ondřej Dostál, který spolu s bratrem pěstuje kromě šesti hektarů v Nedvězí červené ovoce i na stejné výměře v Prostějově.

Cena za kilogram by se letos měla zvednout o desetikorunu. „Část jahod na jaře pomrzla a poté nás trápilo sucho, kdy skoro dva měsíce nepršelo. Jahody kvůli tomu budou určitě menší,“ podotýká pěstitel.