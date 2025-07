Do sadů a polí míří zájemci, někteří jen s košíkem pro pár meruněk nebo višní takzvaně „na chuť“, další s bednami pro desítky kil suroviny k uskladnění.

„V sadu máme přes pět tisíc stromů višní na zhruba sedmi hektarech. Samosběr pro zájemce organizujeme třetím rokem, ohlas je veliký. Máme víc odrůd a neurčujeme lidem striktně jeden strom, ze kterého by museli trhat, mohou si sadem volně procházet a brát tam, kde jim nejvíc chutná,“ přibližuje pěstitelka Barbora Kubová z Ponikvi na Prostějovsku.

Lidé podle ní také oceňují, že jsou plody ošetřené pouze biopostřiky. Cena za kilo višní je 16 korun, při vyšších odběrech ještě nižší.

Dostatek ovoce hlásí také moštárna Kokory na Přerovsku, kde si mohou příchozí natrhat červený rybíz. „Zůstáváme na ceně 20 korun za kilogram, rybíz máme zhruba na ploše jednoho hektaru, ovoce je zatím dost,“ upřesňuje za společnost Josef Brada.

I úrodě meruněk se po předchozích neutěšených letech letos daří. Ve Skrbeni na Olomoucku otevřela společnost Solagro sad už na konci června, zájem ale zdaleka přesahoval nabídku dozrálého ovoce.

„Vše závisí na počasí. Za ideálních podmínek dozrávají meruňky celý měsíc. K trhání byla nejdřív jedna odrůda, teď postupně dozrávají další, otevřít bychom znovu chtěli tuto sobotu,“ zve ředitel Solagra Marcel Špaček. Zájemci tu dají 65 korun za kilogram.

Brzy nabídnu cibuli a brambory

Poptávka ale není pouze po sladkém ovoci do džemů. Pěstitelé, kteří měli ke sběru přichystaná pole s česnekem, se nestačili divit náporu lidí, díky kterému měli za pár dnů celou úrodu vysbíranou a prodanou.

Hanácký česnek v Ústině na Olomoucku hlásil konec samosběru po několika dnech, stejně tak farma Česnek z Blatce, která připravuje i samosběry několika druhů cibulí a brambor.

„Stejně jako loni je naše zelenina oblíbená, brzy dozraje i cibule, máme připravené tři druhy. Červená se hodí například na čatní, bílá zase do salátů, nicméně na největší ploše máme žlutou cibuli, která uskladněná vydrží nejdéle, klidně až do další sezony,“ přibližuje za pěstitele Leon Vlček.

Lidé si podle něj někdy berou i 60 kilogramů. „Brambory budeme mít připravené v kontejnerech, ze kterých si půjde vybrat, nebudou to ale ještě odrůdy k uskladnění,“ řekl.

Česnek zmizel, nastupují rajčata

Na hlavní nápor sběru zeleniny se připravuje i farma ve Vojnicích na Olomoucku, kde se manželé Kašparovi věnují pěstování plodin už přes dvě desítky let.

„Česnek nám zmizel hned, kromě cibule budou na sběr opět i rajčata a melouny. O ty byl minulý rok opravdu extrémní zájem, kvůli teplému a suchému létu dozrály navíc už na konci července, letos čekáme úrodu o několik týdnů později. S počasím jsme zatím spokojení,“ pochvaluje si pěstitelka Jana Kašparová.

Po pauze bude také opět možnost sběru kořenové zeleniny. „Vrátili jsme se k pěstování mrkve a petržele. Cenu zatím nemůžeme odhadnout, počasí ale kořenové zelenině přeje, když má dost vláhy, tak se to odráží na bohaté sladké chuti,“ doplňuje.

O samosběry mají zájem skupiny napříč věkovými kategoriemi. Pěstitelé zdůrazňují, že lidé na prvním místě oceňují kvalitu plodin, důležité pro ně také je, že ovoce trhají přímo ze stromů nebo keřů a nestane se tak, že by bylo už při koupi kvůli převozu pomačkané.

„Různé skupiny preferují různé druhy plodin, každý má to své oblíbené. Někteří lidé jen jedou kolem a zastaví se u nás, jiné potkávám pravidelně každý rok, takže už se známe a dáváme se do řeči. Děláme to hlavně pro lidi a jsme rádi, že se k nám vracejí,“ uzavírá Kašparová.