Absolventy vysokých škol je třeba udržet, říká šéf Komerční banky Juchelka

„Pro univerzální banku je přirozené rozumět regionům, kde působí, tedy i na Moravě a ve Slezsku. Komerční banka vznikla jako korporátní banka, takže máme velmi dobrý přehled, co se tady děje v oblasti potřeb běžných klientů, podnikatelů, malých, středních i velkých firem,“ říká Juchelka.

„Současně jsme banka, která poskytuje servis obcím, městům a krajům a máme velmi mohutnou pozici ve financování investičních záměrů v oblasti předfinancování a financování z fondů Evropské unie,“ doplňuje Juchelka.

Jaká je nyní situace na trhu s hypotékami?

Dostupnost, nebo spíše nedostupnost bydlení je jeden z velkých problémů. My Češi jsme specifičtí v tom, že hodně lpíme na vlastním bydlení. Na této straně Komerční banka poskytuje úvěry na bydlení. Tady se dá říct, že poptávka po hypotékách nabírá druhý dech a vypadá to, jako bychom byli na prahu většího zájmu. Vedle toho jsou tu projekty, kdy banka spolupracuje s kraji, obcemi, se státem, aby města stavěla a nabízela bydlení pro své obyvatele. Je to forma nájemního bydlení, což může být výzva pro lidi, kteří chtějí bydlet ve vlastním, což pro ně však může být méně dostupné. Myslím, že se bude trend nájemního bydlení spíš zvyšovat a dostaneme se na úroveň v západní Evropě, kde majorita lidí bydlí v nájemních bytech. Každý krok k udržitelnějšímu a energeticky úspornějšímu bydlení, který šetří rodinnou peněženku, se počítá. Z poboček Modré pyramidy, která je součástí Skupiny Komerční banky, se postupně po celém Česku stávají KB Poradenská místa. Společně nyní přicházíme s výhodnými nabídkami, které řadě českých domácností usnadní cestu k vysněnému úspornému domovu. Modrá pyramida zdarma poradí, jak získat dotace.

Jaké možnosti nabízí propojení soukromého a veřejného sektoru?

Tady vidím velké příležitosti především v dopravních projektech. Největším kandidátem a příležitostí pro banky je dostavba dálnice, která vede z Hradce Králové do Olomouce. A Brno zoufale potřebuje rychlé spojení s Vídní, což je další z priorit. Nevylučoval bych, že ministerstvo financí zvolí formu pomocí PPP projektů. Pro tyto projekty má Komerční banka připravenou jak svoji bilanční sumu, tedy schopnost financovat, tak odborníky, kteří jsou schopni radit při strukturování takového financování.

V čem vidíte význam těchto PPP projektů a roli Národní rozvojové banky?

Jsme přesvědčeni o tom, že povýšením role Národní rozvojové banky se může pole, na kterém banky spolupracují se státem, výrazně zvětšit. Určitě můžeme vytvořit mnohem větší hodnotu právě v oblasti státem podporovaného financování prostřednictvím Národní rozvojové banky a financování ze strany komerčních bank. Například středně velké firmy s dvacetiletou historií v konkrétním sektoru mohou získat další podporu v oblasti navýšení kapitálu. Celý tento ekonomický systém by pak mohl pracovat ve prospěch dlouhodobé prosperity České republiky i jednotlivých regionů.

Podobně jako bytová výstavba v regionech pokulhává i infrastruktura. Jaké projekty pro její zlepšení podporujete?

Komerční banka je jednou z bank poskytujících největší služby samosprávám a krajům. V konkrétních případech můžeme mluvit o velké investici do brněnské čistírny odpadních vod, do nákupu elektrických vlaků pro Jihomoravský kraj za 3,3 miliardy korun, v Olomouci pro Dopravní podnik města Olomouce, který nakupuje za více než 190 milionů bezemisní vozidla. Jsou to projekty kombinující veřejný zájem a zlepšení kvality života. Zároveň však podporujeme i zdejší firmy jako například Flight Park Javorový v Ostravě, který ukazuje možnosti zelené infrastruktury od zelené střechy přes obnovitelné zdroje až po sběr užitkové vody.

Moravské regiony jsou v oblasti hospodářství postaveny hlavně na strojírenských oborech, které nemají vysokou přidanou hodnotu a jsou energeticky náročné. Co lze v této oblasti udělat ve prospěch pokročilých technologií?

Bankovnictví je dnes postaveno na investování do nových technologií. Brno je dnes s trochou nadsázky Silicon Valley České republiky, kde vyrůstá mnoho menších technologických firem a z některých se mohou stát i giganti s vysokou přidanou hodnotou. Máme velký zájem na kooperaci s těmito firmami.

Na pracovním trhu chybí odborníci různých oborů, především technických, nejsou ani lékaři. Jak v tom můžou pomoct banky?

Je to tak, i když v posledních letech vidíme jak v Brně, tak Ostravě či Olomouci velmi silnou základnu školství a zvyšuje se zájem o spolupráci podnikatelské sféry včetně bankovnictví se školami. Máme velmi úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Slezskou univerzitou v Opavě i s Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně. Situace se díky mnoha systémovým opatřením zlepšuje. Přesto je třeba říct, že nedostatek pracovních sil u nás nelze vyřešit bez využití cílené migrace.

Souvisí to také se vzdělaností: jak hodnotíte finanční gramotnost Čechů a jak banka spolupracuje na jejím zlepšování se vzdělávacím systémem a školami?

Zmínil bych velmi dobrý projekt České bankovní asociace nazvaný Bankéři do škol, který slouží k tomu, aby se navyšovalo povědomí a finanční vzdělanost mezi žáky a studenty. Současně působí velmi aktivně na poli kyberbezpečnosti a prevenci kyberkriminality formou workshopů, přednášek a kybertestů. A ve spolupráci s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost činíme osvětové kroky směrem k české populaci. Komerční banka je toho součástí. Působíme i samostatně směrem k jednotlivým skupinám obyvatelstva v oblasti navyšování povědomí o této problematice. Jsem přesvědčen, že finanční gramotnost a prevence kyberkriminality by se měla vyučovat na školách od základních až po střední. Budeme podporovat tyto aktivity, aby se staly nedílnou součástí vzdělávacího systému.

Kde vidíte budoucnost Moravy a Slezska v porovnání s jinými regiony republiky?

Jsem přesvědčen o tom, že kombinace tradičních sektorů jako zemědělství a zároveň špičkových technologických firem dává velkou naději, že ve spojení s vyspělým vzdělávacím systémem se tyto regiony mohou posouvat nahoru a prosperovat. Tady je i úloha státu směřovat zájem lokálních nebo zahraničích investorů do těchto oblastí. Práce na zatraktivnění naší země a konkrétních regionů by se měly dostat mezi priority naší vlády. Je tady silné podhoubí v absolventech zdejších vysokých škol a je potřeba tady tyto schopné a vzdělané mladé lidi udržet. My jsme připraveni financovat nové investice, které vedou ke zlepšení kvality života ve všech těchto regionech, což je pro udržení mladých lidí v regionu zásadní.