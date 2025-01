Rok 2024 přinesl povodně, nástup nového arcibiskupa či rozsudky velkých kauz

Parkovací revoluce odložena

Olomoucká radnice zastavila koncem ledna dlouho očekávané rozšíření placených parkovacích zón. Hlavním důvodem bylo, že informační systém nebyl připravený na nápor dat, upravovat se bude například i přidělování zón.

Oblasti placeného parkování tak město rozšíří nejdříve v letošním roce. První „céčkové“ zóny měly přibýt mezi vlakovým nádražím a centrem, změny ale vyhlížejí i západní čtvrti.

31. ledna 2024

Sídliště šokovala brutální vražda

Mrtvou osmatřicetiletou ženu našli v půlce ledna policisté po zalarmování jejím bývalým přítelem v jednom z bytů v Olomouci. Utrpěla mnohočetná řezná zranění v oblasti hlavy, k útoku na ni se poté kriminalistům přiznal chlapec, kterému v té době ještě nebylo ani patnáct let. Podle neoficiálních informací ČTK šlo o syna zavražděné.

V případě takto mladého vraha přitom zákon nepřipouští běžný trest, nejpřísnějším možným postihem je nařízení ochranné výchovy, což znamená umístění do výchovného ústavu.

18. ledna 2024

Velký protest rozvířil emoce

Na dva tábory rozdělil Olomoučany ve čtvrtek 22. února protest zhruba 120 zemědělců, kteří se vydali se svými stroji na páteřní silnice napříč městem až k hlavnímu nádraží, kde na desítky minut vyvolali dopravní kolaps. Někteří lidé jim přesto vyjadřovali sympatie, jiné komplikace rozzlobily.

Na protestní jízdu, která měla upozornit na tristní situaci v českém i evropském zemědělství, se vydali rolníci i v dalších okresních městech, například v Prostějově zcela ucpali důležitou Dolní ulici. Na sedm desítek traktorů z obou stran příhraničí dorazilo též na přechod Bílý Potok na Jesenicku, kde se odehrál společný česko-polský protest.

Únorový protest zemědělců v Olomouci.

Starosta dostal podmíněný trest

Podmínka místo pětiletého vězení, zato však vyšší peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun. S takovým verdiktem odešel v březnu starosta Vápenné na Jesenicku Leoš Hannig od vrchního soudu, k němuž se odvolal proti předchozímu rozsudku v kauze opravy Latzelovy vily. Ta se týká využití dotace, s jejíž pomocí obec financovala rekonstrukci budovy.

Obec totiž nedokázala dodržet podmínky dotace a zajistit ve vile působení sociální služby, kvůli zpoždění rekonstrukce ji musel spolek Darmoděj poskytovat jinde. Vápenná desetimilionovou dotaci nakonec musela vrátit, přestože byla rekonstrukce dokončena a nedošlo k žádnému „rozkradení“ peněz.

Podle soudu sehrálo v nutnosti potrestání starosty roli mimo jiné to, že do vyhodnocující zprávy projektu napsal nepravdivé údaje, aby se vyhnul riziku, že obec bude muset dotaci vrátit. Tím mělo dojít k neoprávněnému obohacení Vápenné.

Starosta Vápenné na Jesenicku Leoš Hannig u olomouckého vrchního soudu

Soud řešil machinace v muzeu

Hned v dalším měsíci řešil soud v regionu i jiný případ dotačního podvodu týkající se peněz z EU pro Vlastivědné muzeum v Olomouci. Obžalováni byli tři lidé – kroměřížský podnikatel Jiří Křeháček, bývalý ředitel muzea Břetislav Holásek a někdejší olomoucký politik Miroslav Petřík (tehdy ČSSD).

Díky dohodě o vině a trestu vyvázli s podmínkami, musejí však ještě splatit téměř devět milionů korun ze škody a peněžité sankce – Petřík 400 tisíc, Holásek půl milionu a Křeháček celkem 510 tisíc.

Zleva Jiří Křeháček, Břetislav Holásek a Miroslav Petřík

Arcibiskupa vítaly tisíce lidí

Novým olomouckým arcibiskupem se stal 13. dubna v katedrále sv. Václava Josef Nuzík. Od apoštolského nuncia Judeho Thaddeuse Okola převzal berlu olomouckých arcibiskupů a na znamení, že se ujímá úřadu, usedl na předsednické křeslo.

Katedrálu zaplnilo podle odhadů dva tisíce lidí, dalších patnáct set sledovalo mši na velkoplošné obrazovce na Václavském náměstí.

Nuzík je v pořadí patnáctý arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, ve funkci vystřídal Jana Graubnera, dnešního arcibiskupa pražského.

13. dubna 2024

Řidiči pomohlo přiznání i lítost

Zkraje června padl rozsudek v případu nehody z října loňského roku, při níž polský řidič kamionu Roman Baksalara vjel na přejezdu v Olomouci navzdory varovné signalizaci přímo před přijíždějící vlak. Po nárazu došlo k velkému požáru, neboť ihned vzplála nafta z proražené nádrže.

Nehoda mohla skončit obrovskou tragédií, nebýt bleskurychlé reakce vlakvedoucího a pracovníka blízkého autoservisu, kteří zhruba tři desítky cestujících dostali včas ven z hořícího vagonu.

Baksalara, jemuž hrozilo až osmileté vězení, přiznal vinu, způsobení nehody litoval a omlouval se. Nakonec byl odsouzen k 30 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na čtyři roky a pokutě 60 tisíc korun, rovněž šest let nesmí řídit.

19. října 2023

Šternberkem otřásly násilnosti

Začátek července v regionu poznamenal incident ve Šternberku, kde nezletilá dívka napadla na ulici vrstevnici. Ve městě tehdy událost vyvolala silné emoce. Útočnice několikrát oběť udeřila do obličeje a následně ji měla také kopnout. Děvče utrpělo zranění, s nímž bylo ošetřeno v nemocnici. Incidentu měl předcházet osobní spor mezi dívkami.

Lidé tento a další útoky spojovali hlavně s romskou menšinou, kvůli napětí se ovšem necítí bezpečně ani někteří Romové.

Radnice v reakci uspořádala veřejná setkání, posílila městskou policii o nové strážníky, přibyla další místa pokrytá kamerovým systémem a nová vyhláška rozšířila lokality se zákazem pití alkoholu. Též byla zřízena romská rada a počet asistentů prevence kriminality vzrostl na pět.

Jurka národním hrdinou

Po květnovém zlatu v hokeji přišel v srpnu další sportovní úspěch. A byť měl bronzovou tečku, byl asi nečekanější než hokejový triumf. Čeští kordisté se v čele s olomouckým šermířem Jakubem Jurkou postarali o senzaci. Na olympijských hrách v Paříži otočili proti domácí Francii souboj o bronz a radovali se z největšího kordového úspěchu v historii Česka.

Byl to právě 25letý Jurka, kdo v posledním zápase bronzového klání prohrával v jednu chvíli už o pět bodů, jenže pak dal Francouzi Borelovi, čtyřnásobnému mistrovi světa, sedm zásahů za minutu a svůj mač i celý souboj otočil, čímž v Česku vyvolal šermířskou horečku.

Čeští šermíři po zisku bronzových medailí. V sestavě Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. (2. srpna 2024)

Sever zdevastovala velká voda

Ještě řadu let se bude hlavně Jesenicko, ale i část Šumperska vzpamatovávat z povodní, které zasáhly region o víkendu 14. a 15. září. Varování meteorologů před extrémními srážkami se bohužel zcela naplnilo, a přestože se všechna místa ležící u řek na ohlášený příval vody tři dny intenzivně připravovala, mnohde to nestačilo.

V některých oblastech Jesenicka totiž udeřila až pětisetletá povodeň. Nejhůře byly postiženy obce a města ležící na řekách Bělá a Vidnavka, kde voda strhla či neopravitelně poničila nejméně dvě desítky domů. Na řadě míst navíc zcela zmizely kusy silnic nebo železnice. Do evakuací byly mimo jiné nasazeny armádní vrtulníky

15. září 2024

Dramatické desítky hodin se neobešly bez obětí, potvrzené jsou v kraji dodneška dvě. Další dva lidé jsou pak stále vedeni v kolonce pohřešovaných, neboť jejich těla dosud nebyla nalezena. Silný proud je navíc mohl odnést do Polska.

Na Šumpersku zažily velké problémy třeba Hanušovice, kde se protrhl říční břeh a městem se během krátké chvíle prohnala povodňová vlna. Značné škody napáchala voda také v části Olomoucka, zaplavila například nemalou část Litovle nebo olomouckou místní část Chomoutov.

Do čela kraje staronový hejtman

Vítězství hnutí ANO v zářijových krajských volbách bylo prakticky jasné předem, skutečnost ale očekávání ještě předčila – získalo 40 procent hlasů. Kandidátka vedená bývalým hejtmanem Ladislavem Oklešťkem tak obsadila v pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu 26 míst.

Fiasko naopak zažili Piráti, kteří byli dosud zastoupeni v krajské vládě po boku STAN, Spojenců a ODS, neboť se 4,5 procenta hlasů se do zastupitelstva vůbec nedostali.

Finální jednání nakonec ANO vedlo s ODS a blokem kolem SPD, jimž nabídlo trojkoalici, přestože mu k pohodlné většině stačil jeden partner. Občanští demokraté to ale odmítli a oznámili odchod do opozice.

Koaliční smlouva pak určila, že ANO bude mít devět členů krajské rady a SPD dva. Hejtmanem se stal podle očekávání Okleštěk, v zastupitelstvu má koalice většinu čtyř hlasů.

Policistu čeká za Vidkun vězení

Po devíti letech soudů padl v říjnu první pravomocný rozsudek v kauze Vidkun, v níž jde o vynášení informací z policejních spisů a pokus o podplácení.

Vrchní soud, k němuž se už podruhé odvolaly obě strany, určil, že bývalého náměstka krajského policejního ředitelství Karla Kadlece čekají za pokus o zneužití pravomoci úřední osoby tři roky a šest měsíců vězení, pět let nesmí působit u bezpečnostních sborů a zaplatí pokutu 219 tisíc korun.

Vrchní soud v Olomouci řešil kauzu Vidkun, v níž byl mezi obžalovanými bývalý náměstek krajského policejního ředitele Karel Kadlec.

Další obžalovaný, podnikatel Ivan Kyselý, zaplatí 1,82 milionu, dříve vynesený trest tří let s podmíněným odkladem na čtyři roky zůstal nezměněn. Třetím odsouzeným je bývalý hejtman Jiří Rozbořil, jemuž vrchní soud potvrdil dvouletý trest s podmíněným odkladem na 3,5 roku a pokutu 182 tisíc.

Trest za smrt pod tramvají

Sledovaný rozsudek padl i v listopadu. Podmíněný trest soud vyměřil řidiči tramvaje Davidu Romsymu za tragickou nehodu, při níž loni pod koly soupravy v Olomouci zemřela seniorka, jež spadla mezi vozy poté, co ji při vystupování zachytily zavírající se dveře.

Řidič se podle verdiktu provinil tím, že nedbal zvýšené opatrnosti, nevšiml si jí a rozjel se. Romsy vyjádřil nad tragédií lítost s tím, že se jednalo o souhru nešťastných okolností. Kauza však bude pokračovat u krajského soudu, k němuž se odvolaly obě strany.

Drogový gang dostal 62 let

Rok sledovaných kauz zakončil v prosinci olomoucký krajský soud, který vynesl tresty v jednom z největších drogových případů v historii regionu. Podle verdiktu se sedmičlenná skupina mužů podílela na výrobě narkotik a jejich distribuci v Česku a Polsku.

Gang vyrobil podle policie nejméně 6,5 kilogramu pervitinu a celkově mohl vyrobit v sedmi varnách množství drogy přibližně za třináct milionů korun. Soud rozdal v součtu 62 let vězení plus jednu podmínku. Nejdéle, a to 13 let, má za mřížemi strávit hlava gangu, polský občan Norbert Wybraniec.