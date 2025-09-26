Zdrogovaný řidič v obci prorazil plot u domu, vůz převrátil na střechu

V obci Velké Losiny na Šumpersku se ve čtvrtek krátce po obědě proháněl řidič pod vlivem THC. Osmadvacetiletý šofér Volkswagenu Polo se nevěnoval řízení, přejel do protisměru a poté vyjel mimo silnici. Narazil při tom do plotu rodinného domu i plynové přípojky. Vůz skončil převrácený na střechu.
Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC.
foto: PČR

Havárie se stala ve čtvrtek chvíli před 13. hodinou na ulici Rudé armády. „Muž nejprve narazil do dopravního značení, poté do plotu rodinného domu a nakonec narazil i do plynové přípojky. Po nárazu se auto přetočilo na střechu a v této pozici zůstalo,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

K úniku plynu z přípojky nedošlo. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.

„Dále jsme provedli orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na látky obsahující THC. Muž byl vyzván k odběru biologického materiálu, kterému se podrobil v šumperské nemocnici,“ uvedla Zajícová.

Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC, narazil do plotu u rodinného domu i plynové přípojky.
Osmadvacetiletý muž řídil pod vlivem THC.
Muž nejprve narazil do dopravního značení, poté do plotu rodinného domu a nakonec narazil i do plynové přípojky. Po nárazu se auto přetočilo na střechu.
Zdrogovaný řidič skončil s autem na střeše.
Šofér vyvázl s lehkým zraněním. „Na vozidle vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun, na dopravním značení asi tisíc korun, na plotě 20 tisíc korun a stejná škoda vznikla předběžně i na plynové přípojce,“ vyčíslila policejní mluvčí.

