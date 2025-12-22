Opilý řidič vjel na dálnici D55 v protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

  12:14,  aktualizováno  12:14
Jen málo chybělo k tragické nehodě poté, co v neděli krátce před půl jednou v noci vyrazil řidič na D55 na Přerovsku v protisměru. Policejní hlídka si ho včas všimla. Škoda Fabia, jela ve směru na Olomouc, ale v nesprávném jízdním pruhu. Policisté vozidlo zastavili na konci dálnice, kde se jízdní pruhy spojují. Při kontrole vyšlo najevo, že řidič je opilý.
Ilustrační snímek
Větší foto

ilustrační snímek | foto: Marie Stránská, MAFRA

„U 48letého řidiče provedli mimo jiné odbornou dechovou zkoušku, při které postupně nadýchal 2,51 a 2,65 promile. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Řidič hlídce tvrdil, že alkohol pil v průběhu předešlého dne. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Řidič jel po D8 dvacet minut v protisměru, jiný šofér kvůli tomu boural

„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ informovala Skoupilová.

5. dubna 2024
Autor: