Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

  16:52
Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž vloupal a poničil ho mimo jiné sekerou a bruskou. S pokusem ukončit jeho řádění přesunem do vazby ovšem policisté neuspěli.
První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...
První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na Jesenicku, poté s nimi jezdil navzdory zákazu řízení a nakonec je naboural. | foto: Policie ČR

Devětačtyřicetiletý muž, jenž už v minulosti stanul před soudem za majetkovou trestnou činnost, si podle nyní zveřejněných informací nejprve vybral za terč vůz značky Suzuki.

„Jak kriminalisté v průběhu prověřování zjistili, vnikl do něj někdy ze středy na čtvrtek 20. listopadu. Auto následně užil k jízdě, kdy s ním v obci Javorník havaroval do stromu a z místa utekl,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Muž přitom porušil i soudem uložený zákaz řízení.

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na Jesenicku, poté s nimi jezdil navzdory zákazu řízení a nakonec je naboural.
Druhé z aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na Jesenicku, poté s nimi jezdil navzdory zákazu řízení a nakonec je naboural.
Recidivista se pokusil proniknout do nákladového prostoru auta nejprve sekerou, a když neuspěl, přinesl si aku brusku.
Recidivista si mimo jiné vyhlédl zaparkovaný citroen, do něhož násilím vnikl a ukradl z něj LED svítilnu a láhev whisky.
O tři dny později si dotyčný vyhlédl zaparkovaný citroen, do něhož násilím vnikl a ukradl z něj LED svítilnu a láhev whisky. Tvrdším oříškem se ukázal být nákladový prostor vozu.

„Muž se do něj pokusil dostat nejprve s pomocí přinesené sekery, což se mu však nedařilo. Proto si skočil pro aku úhlovou brusku, při snaze dostat se s ní dovnitř byl však vyrušen policejní hlídkou,“ nastínila Skoupilová s tím, že zjevně opilý muž poté odmítl podstoupit dechovou zkoušku.

Za pár dní napáchal škodu téměř čtvrt milionu

Ani to, že ho vyšetřovala policie, ale muže neodradilo od dalšího porušování zákonů. Za další tři dny ve Smetanově ulici v Javorníku v noci využil toho, že tam majitel ponechal nezamčené auto, a opět s ním navzdory zákazu vyjel. A znovu naboural.

„Když se vracel zpět do Javorníku, sjel stejně jako při první nehodě do příkopu, kde narazil do stromu. Následně z místa odešel,“ sdělila policejní mluvčí.

Muže, který během pár dní způsobil škodu vyčíslenou na téměř 230 tisíc korun, následně policisté se souhlasem státního zástupce zadrželi. Aby až do konání soudu nepokračoval v porušování zákonů a páchání škod, navrhli jeho vzetí do vazby.

„Soud to však neakceptoval, a trestní stíhání tak probíhá na svobodě. Muži hrozí za neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádež a poškození cizí věci až tři roky vězení,“ uzavřela Skoupilová.

