Ceny bytů v Olomouckém kraji narazily na strop, naopak nájmy zdražují

„Vzhledem k dražším hypotékám lidé víc přemýšlí, na co ještě dosáhnou. Nižší zájem a ceny vyhnané hodně vysoko už nedávají prostor pro další zdražování, uvedl ředitel olomoucké realitní kanceláře ORKA reality Michal Vejmola.

Pokud se teď vyjednává o cenách, tak to už není podle něj směrem nahoru, jako tomu bylo dřív, ale směrem dolů. „Zatím jen o jednotky procent,“ sdělil.

Naopak nájmy v hanácké metropoli jdou nahoru, a to nejvýrazněji ze všech měst v regionu. „Meziročně to je mezi deseti až třiceti procenty. Nejvíc jdou nahoru u malých bytů, kde pozorujeme nárůst cen kolem třiceti procent, u velkých bytů je to kolem deseti procent,“ vyčíslil.

Růst cen nemovitostí se zastavil také v Přerově. „Nemohlo to trvat věčně zvláště v současné turbulentní době,“ řekl majitel společnosti Beták Reality Alexandr Beták.

Na jaře se ještě stály na byty fronty

Na jeden byt měl přitom ještě na jaře domluvených i patnáct prohlídek, teď je to třeba pouze jedna. „Už jsou případy, kdy si majitelé nechají doporučit snížení ceny, aby se byt vůbec prodal. Pohybuje se to mezi pěti a deseti procenty,“ popsal.

Kolik stojí byt 2+1 podle okresů Olomouc 3,7 až 4,4 milionu

Prostějov 2,4 až 4,4 milionu

Šumperk 2,3 až 2,9 milionu

Přerov 2,3 až 2,9 milionu

Jeseník 2,1 až 2,5 milionů Kolik stojí nájem 2+1 podle okresů Olomouc 9 až 10,5 tisíce

Prostějov 8 až 11 tisíc

Šumperk 8,5 až 10 tisíc

Přerov 6,8 až 11,5 tisíce

Jeseník 7 až 8,1 tisíce

V Přerově se ale podle něj nijak zásadně nezvedají ani nájmy. „V Přerově a okolí se v době, kdy tu byly nízké ceny, prodal větší počet bytů jako investice. Teď je majitelé pronajímají, takže je zde poměrně dost nájemních bytů. Řekl bych, že pokud šly nájmy nahoru, tak minimálně, spíše se drží,“ vysvětlil.

Stagnaci cen bytů potvrzuje i jednatel šumperské realitky Delta Real Jaroslav Horák. „Zájem o koupi bytů u nás klesl díky enormnímu růstu cen zhruba o devadesát procent. Za třicet let práce v oboru jsem takový šok ještě nezažil,“ říká Horák.

Ani Šumperk ale nehlásí enormní růst nájmů. „Ty stagnují, maximálně jdou jen mírně nahoru o jednotky procent. Je vidět, že na nějaké zdražování nájmů už tady není prostor,“ konstatoval Horák.

Ceny narazily na strop

Podobně je to v Prostějově. „Ceny už narazily na strop. Je to vidět hlavně u rodinných domků. V nabídce je teď v Prostějově zhruba třikrát víc domů než před rokem, přitom výrazně poklesl počet zájemců,“ řekl šéf prostějovské kanceláře S reality Pavel Skládal.

Domy jsou podle něj v nabídce i měsíce. To zřejmě povede ke stagnaci cen a v delším období i k mírnému poklesu,“ míní Skládal..

Menší prodeje potvrzuje také makléř Jan Nováček z Next Reality Jeseník. „Ještě v březnu bylo v nabídce průměrně kolem padesáti nemovitostí a rychle mizely z nabídky, teď je to více než dvojnásobek a nabízejí se měsíce. Při meziročním růstu cen nemovitostí o zhruba třicet procent, vysoké inflaci a nejistotě v cenách energií to nemohlo být jinak,“ říká Nováček.

Sociolog Univerzity Palackého Olomouc Martin Lux ještě nechce o stagnaci cen prodávaných bytů mluvit. „Nejsem si jist, zda ceny skutečně dosáhly svého stropu. To se ukáže až po několika měsících. Je ale pravda, že se v regionu prudce snížila poptávka po hypotékách a odvozeně i po vlastním bydlení,“ řekl.

Investiční poptávka ale podle něj zůstává. „Většinu prodávajících zatím ke slevám nic nenutí, takže výsledkem je prozatím spíše delší doba prodeje než pokles cen. Nic to ovšem nemění na tom, že jsou ceny bytů vysoce nadhodnocené,“ vysvětlil.

Podle něj rostou nájmy i proto, že se oslabuje proud lidí odcházejících z nájmu do vlastního bydlení. „Méně lidí z nájmu odchází, ale přitom nová poptávka dál roste,“ sdělil.

Nevyloučil však větší pokles cen bytů a domů i nájmů. „Ceny bytů i nájmy ovšem mohou začít i klesat, a to i velmi razantně, pokud se české hospodářství dostane do recese spojené s růstem nezaměstnanosti. Další vývoj je tudíž nejistý,“ řekl Lux.