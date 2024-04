V re-use centru prodali i použitý záchod. Použité zboží láká zákazníky

Zdravotní berle za deset korun, lyžáky po stokoruně a knihy klidně za odnos. Rozmanité a podle zákazníků i levné zboží nabízejí takzvaná re-use centra. Mají pomoci tomu, aby použitelné věci nekončily na skládkách a naopak dostaly další využití u nových majitelů.

V Olomouckém kraji podobných míst funguje hned několik, nové teď plánuje také Prostějov. Vzniknout má U svaté Anny jako rozšíření sběrného střediska. Město pro něj ale nejdřív musí postavit zázemí.

Za úpravy v areálu sběrného dvora plánuje vedení Prostějova do konce roku utratit přes tři a půl milionu korun. Původně však rozpočet počítal s nižší částkou, výběrové řízení na zhotovitele stavby ale letos v březnu donutilo radní ji navýšit.

„Nejvýhodnější nabídku předložila Prostějovská stavební společnost PROSTAS s nabídkovou cenou 3,7 milionu korun. Aby tedy mohla být celá akce realizována letos, je třeba schválit uvedené rozpočtové opatření,“ oznámil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

Úprav se dočká velká část stávajícího areálu, vznikne plocha určená pro re-use obchod, zázemí, navíc dělníci postaví i nový plot. Radní už další peníze pro re-use centrum projednali, teď musí rozpočtovou změnu schválit ještě zastupitelé.

Prostějované místo k záchraně věcí uvítají, zatím ale nemají představu, jak bude fungovat.

„Přijde mi to podobné jako bazárky nebo bleší trh. Je to dobrý způsob, jak trochu uprázdnit popelnice u paneláků. To, co lidé občas vyhodí, je celkem nepochopitelné,“ zamýšlí se Prostějovanka Michaela.

„Ale taky by mě zajímalo, jestli bude pořád co prodávat, protože si umím představit, že levné věci vezmou nejmenované skupiny spoluobčanů útokem,“ dodává.

Bez elektrických spotřebičů

O tom, že zboží může být dostatek a výběr pestrý, svědčí například zkušenosti z centra v Hranicích na Přerovsku. Zařízení tam funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá přibližně osm desítek zákazníků.

„Lidé přivezou věci do sběrného střediska a často zároveň něco koupí. Zpočátku jsme měli zákazníků méně, potom jsme začali dávat informace i aktuální věci na skladě na Facebook a na web. Přilákalo to hodně lidí,“ popsala za společnost Ekoltes, která centrum provozuje, Michaela Šafaříková.

„Taky pořádáme vzdělávací akce a prohlídky pro školáky. Ti pak o re-use řeknou rodičům, kteří se díky tomu o nás dozvědí a přijdou,“ doplnila Šafaříková.

Podle jejích slov se nabídka v regálech mění každou chvíli. Občas se v nich objeví i neobvyklé věci, jako jsou například žertovné či sběratelské předměty. Nedávno byly k dostání berle nebo gramofonové desky.

Zaměstnanci centra vše zkontrolují, očistí a připraví k prodeji a určí symbolickou cenu zboží. Mnohdy jsou věci, které pracovníci přijímají k dalšímu prodeji, úplně nové.

„Převažuje nádobí, dekorace, hračky nebo třeba sezonní věci. Největší poptávka je po menším nábytku, přispívá k tomu i to, že starší nábytek je kvalitní a vydrží. Naopak o knihy vůbec zájem není, lidé nám je zároveň hodně nosí,“ shrnula Šafaříková.

Dodala, že centrum nemůže přijímat spotřebiče a elektrická zařízení, neboť ta by před dalším prodejem vyžadovala řádnou revizi. V Zábřehu, kde re-use centrum také již několik let funguje v rámci sběrného dvora, vozí zaměstnanci zboží do poliček v recepci plaveckého areálu.

Jdou tak zákazníkům naproti, mnoho lidí se na nabídku podívá ze zvědavosti. I proto má zábřežské centrum zboží nedostatek. Podle tamního koordinátora centra Davida Schwarze je u zákazníků největší zájem o jedinečné kousky nebo starožitnosti. Nedávno prodali i retro záchod.

„Použitelné věci vybírají zaměstnanci sběrného střediska a připravují je k prodeji, nejčastěji jde o hračky nebo vybavení pro děti. Když se objeví třeba starý porcelán, je hned pryč,“ pověděl Schwarz.

„Věci, které se nám nedaří delší dobu udat, tak třeba nafotíme na sociální sítě, zatím jsme vždy zájemce našli. Ceny jsou symbolické, výtěžek je určený na provoz útulku pro psy,“ doplnil Schwarz.

Re-use centrum už dva roky funguje také v krajském městě, zatím ve sběrném dvoře Andělská.

„Službu provozují Technické služby a zájem o ni je, nicméně teď sídlí v provizorních podmínkách, které jsou malé. Rozšiřovat ji město bude, ale nejspíš až v nových prostorách,“ řekla mluvčí Olomouce Radka Štědrá.

Podle mluvčí plánuje město do budoucna spojit síly s vedením kraje a podílet se na zřízení většího centra, například v blízkosti krajské třídicí linky. Centra sloužící k prodeji věcí z druhé ruky většinou vznikají u sběrných středisek odpadů.

Další, menší místa k výměně nepotřebného vybavení nebo pro jeho prodej vznikají jako součást komunitních projektů či z iniciativy dobrovolníků. Vlastní obchod na stejném principu zvaný Free Shop má od letošního roku například i Univerzita Palackého, provozují jej dobrovolníci ze spolku Udržitelný Palacký.